Депздрав Москвы и столичный государственный Центр дерматовенерологии и косметологии пригласили граждан с постоянной пропиской в столице на консультации по сексуальному здоровью. После беседы с врачом пациенты смогут бесплатно сдать анализы на самые распространенные половые инфекции в честь Международного дня сексуального здоровья.

Обследования пройдут в субботу с 8 до 16 часов, записать на них можно по номеру 8-499-558-58-28. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Москвичи смогут сдать кровь на сифилис и ВИЧ и сдать биоматериал для ПЦР-исследования на гонорею, хламидиоз, трихомониаз и микоплазменную инфекцию.

Для людей с московской регистрацией эти анализы доступны на бесплатной основе и в другие дни, но не для граждан других регионов, если у них нет постоянного местного регистрационного статуса. Венерология в отличии от большинства остальных нозологий оплачивается не из федерального фонда ОМС, а из местных бюджетов. Таким же образом финансирование происходит в сфере психиатрии.

Поэтому, если вы заболели гонореей в Москве, не имея прописки, то лечится придется ехать в родной КВД или за деньги у московских врачей.

Депздрав столицы отмечает, что ежедневно в мире инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), заражаются более одного миллиона человек.

В большинстве случаев ИППП бессимптомны, но со временем могут поражать сердечно-сосудистую, нервную систему, приводить к бесплодию, внематочной беременности и мертворождению.