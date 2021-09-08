В павильонах "Здоровая Москва" у 14% москвичей нашли гипертонию, а у 28% – лишний вес

Проект «Здоровая Москва» подвел первые итоги чек-апа москвичей. Напомним, в рамках проекта по всей Москве обустроены павильоны, в которых жители столицы могут пройти профилактические обследования.

С начала работы через кабинеты «Здоровой Москвы» в этом году прошли 200 тысяч человек. 60% из них – граждане трудоспособного возраста, сообщается на сайте мэра.

Первое место среди тревожных показателей занимает избыточная масса тела и увеличение окружности талии. У 28% этот показатель находится вне нормы.

Следом идут 22% москвичей, у которых повышен холестерин в крови.

18% пациентов, прошедших обследования в павильонах здоровья узнали о повышенном уровне глюкозы.

Еще 14% прошедших чек-ап оказались в группе риска по инсультам – у них повышенное артериальное давление.