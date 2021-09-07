"Скорая" и больница в Подмосковье заплатят 50 тысяч из-за смерти пенсионерки с ковидом в приемном покое

Инициатива «Штаб правовой помощи», организованная на базе правозащитной группы «Агора» сообщила о первом положительном решение о взыскании морального вреда за некачественное оказание медпомощи при заболевании коронавирусом.

Кейс зафиксирован в подмосковном городе Шатура. Там местная жительница Анна Самохвалова, находящаяся в группе риска (старше 65 лет), 10 мая 2020 года почувствовала недомогание, характерное для респираторного заболевания.

Прибывший на дом врач порекомендовал ей противовирусные с недоказанной эффективность, не стал назначать анализы на COVID-19 и не направлял на компьютерную томографию.

13 мая у Самохваловой поднялась температура до 40 градусов. Прибывший врач скорой медицинской помощи сделал ей укол, провел аускультацию и решил, что состояние легких не требует госпитализации.

Уже на следующий день у пациентки начались серьезные проблемы с дыханием. «Скорая» привезла ее в Шатурскую ЦРБ, где врачи отказались принимать ее из-за отсутствия снимка КТ и отсутствия свободного аппарата ИВЛ.

В итоге женщина скончалась в приемном отделении.

Городская прокуратура установила, что медики нарушили приказ о временном порядке оказания помощи в условиях пандемии, отказав пациентке в госпитализации.

Сын Анны Самохваловой обратился в «Штаб правовой защиты» только в ноябре. Он при поддержке адвоката Григория Червонного требовал взыскать с областной станции скорой медпомощи и Шатурской ЦРБ два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд удовлетвори иск частично, взыскав с медорганизаций в солидарном порядке 50 тысяч рублей. Истец намерен обжаловать адекватность присужденной компенсации.