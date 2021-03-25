Российские специалисты разработали прибор, который менее чем за полчаса диагностирует коронавирус у человека. Об этом сообщила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко, передает РИА Новости.

«Сейчас в одном из учреждений агентства, а именно в Институте физико-химической медицины ФМБА России, разработан прибор для определения наличия антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации», – рассказала Крючко.

По ее словам, диагностическая система может с высокой степенью достоверности определить наличие антигена у человека. Весь процесс, от момента забора материала до получения результата, займет 27 минут.

Она также добавила, что при определенной доработке система сможет выявлять и другие антигены.