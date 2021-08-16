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Кардиолог: Лечение сердца может провоцировать рак, но это не повод прерывать терапию

Кардиолог рассказала, как связаны рак и болезни сердца

Фото: Global Look Press

Исследование Европейского общества кардиологов обратило внимание на пересечения онкологических заболеваний и болезней сердца. Вывод сделан из исследования, где использовали данные 100 тысяч пациентов с сердечной недостаточностью и 100 тысяч граждан без кардиологических диагнозов.

Средний возраст исследуемой популяции составлял 72,6 года, 54% составляли женщины. В течение десятилетнего периода наблюдения заболеваемость раком была значительно выше среди пациентов с сердечной недостаточностью (25,7%) по сравнению с пациентами без сердечной недостаточности (16,2%). 

У женщин заболеваемость раком составила 28,6% у пациентов с сердечной недостаточностью и 18,8% у пациентов без сердечной недостаточности. У мужчин соответствующие показатели составили 23,2% и 13,8%.

Неточными пока остаются выводы о том, что именно влияет на развитие диагнозов, но авторы исследования рекомендуют кардиопациентам чаще проходить онкоскрининг. Предполагается, что на развитие злокачественных опухолей может влиять терапия сердечных болезней.

Кардиолог Екатерина Кушнарева поспешила успокоить пациентов с проблемным сердцем:

«Исследование лишь продемонстрировало, что среди пациентов с сердечной недостаточностью высока частота развития онкологии. Но это совершенно не дает нам оснований думать, что сердечная недостаточность становится причиной онкологических заболеваний»

, – пишет доктор в материале на Profilaktika Media.

Часто кардиопациенты, столкнувшись с раком, замыкаются на лечении злокачественного новообразования. Но врач напоминает, что терапия по кардиологии и онкологии отнюдь не всегда противоречат друг другу, поэтому лучше не делать самостоятельных выводов и всегда доверятся врачу.

В 2021 году группа экспертов обновила классификацию кардио-онкологических синдромов. Чаще рак встречается именно у пациентов с тяжелой сердечно-сосудистой патологией. Такие диагнозы часто приводят гипоксии – недостатку кислорода в тканях и органах. Это увеличивает онкологические риски.

Вместе с тем Екатерина Кушнарева поясняет, что в в исследовании вполне может присутствовать ошибка:

«Любой пациент, который наблюдается у кардиолога и получает терапию, тем более с перенесенным инфарктом или нарушением ритма, — регулярно обследуется. Поэтому у него шанс выявить онкологическое заболевание гораздо выше»

Также доктор пишет, что частой локализацией рака у кардиологических пациентов становятся рак губы, глотки, органов полости рта и дыхания. Но тут главным фактором риска остается курение.

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