Ученые: лекарства для профилактики сердечных болезней повышают риск их появления

При длительном приеме статинов пациентам может потребоваться витамин К2, как показало исследование.

Фармацевтическая компания из Норвегии, которая поставляет на рынок витамин К2, представила новые доказательства востребованности своего продукта. Исследование связало использование статинов с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, а это доказывает необходимость добавления в алгоритм лечения таких пациентов витамина К2. Результаты исследования публикуются в журнале Kaohsiung Journal of Medical Sciences.

Наблюдения показали, что регулярно принимаемые миллионами людей для профилактики болезней сердца лекарства статины, предназначенные для борьбы с повышенным холестерином, способны вызвать накопление кальция в артериальных стенках за счет ингибирования витамин К-зависимых белков, участвующих в защите сосудов. Таким образом складывается парадоксальная ситуация, при которой лекарства для профилактики сердечно-сосудистых болезней… увеличивают риск этих болезней из-за кальцификации сосудов.

Исследование показало, что включение в лечебный режим такими пациентами витамина К2 решает данную проблему и активирует внепеченочные витамин К-зависимые белки. А это при длительном приёме статинов практически нивелирует их влияние на процесс кальцификации сосудов, тем самым снимая возможный риск болезней сердца по этой причине.