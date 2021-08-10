Под Тамбовом полиция ищет медиков, пытавшихся сжечь 32 ампулы с вакциной от ковида

Полицейские начали проверку в отношении медиков в селе Павлодар Тамбовской области. Ранее правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли за зданием фельдшерского пункта в прогоревшем костре 32 ампулы с вакциной от коронавирусной инфекции.

Получена серия данных препаратов, а также идет проверка медработников, что проводили вакцинацию в сельском ФАПе, передает пресс-служба главка.

В полиции полагают, что с помощью огня медики пытались скрыть следы преступления – утилизировать ампулы, которые не были использованы по назначению, но при этом пациенты были внесены в базу как прошедшие иммунопрофилактику.