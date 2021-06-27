Сегодня, в 19:20

Медсестра не смогла найти вторую вакцину для пациентов и привила их водой

Прививались граждане не “Спутником V”, а “КовиВаком”

Фото: Скриншот с видео

В городе Жуков Калужской области медсестра экстренно применила гомеопатические методы терапии, когда в нужный момент не оказалось необходимой для прививки вакцины.

26 июня она вколола двум пациентам – супружеской паре – вместо второй прививки от коронавируса воду. Второго компонента вакцины «КовиВак» в центральной больнице не оказалось, но медик побоялась говорить об этом пациентам, поскольку мужчина из этой пары был сыном хирурга, работающего в учреждении.

На видео, опубликованном телеграм-каналом Baza, сын хирурга угрожает медсестре при руководителе больницы, что обратиться в прокуратуру, что закончится для медика заключением в тюрьму.

Девушка, вакцинированная водой, на фоне требовала сказать, чем именно их привили и сетовала на свою астму:

«Точно вода была, никакой не "Спутник"? А то я сдохну со своей астмой»

(уточним, что бронхиальная астма, согласно словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, не является показанием для медотвода от вакцинации «Спутником V»)

Медсестра же плакала, глядя на стол, некоторое время не отвечала, но после подтвердила, что вколола пациентам воду.

Сейчас медсестра находится в отпуске, но после него, вероятно, будет уволена.

Отметим, что вакцина «КовиВак» пока не зарекомендовала себя препарат настолько же эффективный, как «Спутник V».

Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Расследование 23 минуты назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье 1 час назад

Нейроны при болезни Паркинсона образуют атипичные сети

Здоровье 2 часа назад

"Врачи потеряли пациентов": эксперт объяснил недоверие россиян к системе здравоохранения

Здоровье 2 часа назад

Солнечный взгляд: советы, которые помогут сохранить здоровье и блеск глаз летом

Психология 3 часа назад

Время на паузе: чем не стоит заниматься на отпуске, помимо работы

Здоровье 5 часов назад

"Девятка" для спокойствия

Здоровье 20 часов назад

Сотрудница больницы рассказала, как выливала вакцину от COVID-19 в раковину

Здоровье 1 день назад

Уколы через полгода, на антитела не смотреть

Здоровье 1 день назад

Когда в России появятся западные вакцины? СМИ выяснили сроки

Здоровье 1 день назад

ВИЧ-отвод: Создатель "Спутника V" раскритиковал врачей за лишние недопуски до вакцинации

Здоровье 1 день назад

11 детей в Москве получили первый компонент вакцины от ковида

Здоровье 1 день назад

Уже в семи регионах отчитались о небывалом приросте смертности от COVID-19

Здоровье 2 дня назад

Не болевшим и не вакцинированным россиянам по возвращении в РФ запретят выходить из дома

Здоровье 2 дня назад

В этом веке люди доживут до 130 лет

Здоровье 2 дня назад

Долгие карантины сделали людей более импульсивными

Здоровье 12:18

За минувшие сутки в России выявлено более 24 тысяч пациентов с COVID-19

654 человека умерли за прошедший день от коронавирусной инфекции

Здоровье 4 дня назад

«Что-то все тут не так»: профессор Кричевский о «шокирующем откровении Минздрава» про вакцинацию

Здоровье 4 дня назад

Можно ли беременным бокал вина или пива

Рецепты 4 дня назад

Гаспачо с чесночными гренками

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика