Медсестра не смогла найти вторую вакцину для пациентов и привила их водой

В городе Жуков Калужской области медсестра экстренно применила гомеопатические методы терапии, когда в нужный момент не оказалось необходимой для прививки вакцины.

26 июня она вколола двум пациентам – супружеской паре – вместо второй прививки от коронавируса воду. Второго компонента вакцины «КовиВак» в центральной больнице не оказалось, но медик побоялась говорить об этом пациентам, поскольку мужчина из этой пары был сыном хирурга, работающего в учреждении.

На видео, опубликованном телеграм-каналом Baza, сын хирурга угрожает медсестре при руководителе больницы, что обратиться в прокуратуру, что закончится для медика заключением в тюрьму.

Девушка, вакцинированная водой, на фоне требовала сказать, чем именно их привили и сетовала на свою астму:

«Точно вода была, никакой не "Спутник"? А то я сдохну со своей астмой»

(уточним, что бронхиальная астма, согласно словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, не является показанием для медотвода от вакцинации «Спутником V»)

Медсестра же плакала, глядя на стол, некоторое время не отвечала, но после подтвердила, что вколола пациентам воду.

Сейчас медсестра находится в отпуске, но после него, вероятно, будет уволена.

Отметим, что вакцина «КовиВак» пока не зарекомендовала себя препарат настолько же эффективный, как «Спутник V».