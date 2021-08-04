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Moderna возобновила работу над вакциной от ВИЧ и начнет исследовать ее на людях

Ранее испытания препаратов пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса

Фото: Global Look Press

Приостановленные из-за пандемии коронавируса работы по подготовке вакцин от гриппа и ВИЧ-инфекции вновь актуализированы в компании Moderna.

Уже в текущем году будет набрана группа добровольцев, которая испробует на себе иммунопрофилактическую инъекцию от вируса иммунодефицита. Испытывать будут сразу два препарата на основе мРНК против ВИЧ.

Спонсорами исследования остались Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а эксперты представлены Международной инициативой по вакцинам против СПИДа, пишет портал организации «Чтобы жить».

Директор отдела глобального здравоохранения Фонда Гейтсов отмечает, что эта вакцина позволит в том числе беднейшим странам, где есть проблемы с неспецифической профилактикой, победить у себя эпидемию ВИЧ.

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