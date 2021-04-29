В России начали выпускать единый экспресс-тест на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С

В России стартовало серийное производство комбинированных тестов на заболевания, которые в том числе передаются половым путем: сифилис, ВИЧ, гепатит В и гепатит С.

Препарат под названием «Мультискрин» начала выпускать питерская биотехнологическая компания «Биопалитра». Клинические испытания проходили на базе новосибирского НИИ «Вектор» и НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве, пишет ТАСС.

Этот набор анализов называется «госпитальной четверкой», поскольку проводится среди россиян, поступающих на хирургическое лечение в стационары. Новый комбинированный тест позволит получать результаты анализов уже спустя 1 час 55 минут после забора биоматериала.

До когда года производственные мощности планируют развить до 23 миллионов тестов в год.