В Москве за 7 минут 20 раз обняли девушку с плакатом "У меня ВИЧ. Обнимешь?"
Активистка провела соцэксперимент рядом с крупным торговым центром
ВИЧ-активистка Яна Колпакова на выходе у метро ЦСКА в Москве провела перформанс. Она встала с плакатом «У меня ВИЧ. Обнимешь?»
Отметим, что место проведения акции находится неподалеку от самого крупного московского торгового центра «Авиапарк», поэтому там высокая проходимость и нередко политические активисты используют эту площадку для пикетов.
Как пишет в видео Яна Колпакова, за 7 минут к ней подошли обняться 20 человек, в основном это были девушки. Непродолжительная акция прошла без агрессивных выпадов.
Яна – уроженка города Владивостока. В детстве она подвергалась сексуализированному насилию со стороны деда. В 13 лет она начала употреблять алкоголь, а в 17 лет перешла на тяжелые наркотики. В перспективе она планирует написать книгу о насилии, которая смогла бы помочь и родителям, и детям в деструктивных ситуациях.
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