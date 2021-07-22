В Москве за 7 минут 20 раз обняли девушку с плакатом "У меня ВИЧ. Обнимешь?"

ВИЧ-активистка Яна Колпакова на выходе у метро ЦСКА в Москве провела перформанс. Она встала с плакатом «У меня ВИЧ. Обнимешь?»

Отметим, что место проведения акции находится неподалеку от самого крупного московского торгового центра «Авиапарк», поэтому там высокая проходимость и нередко политические активисты используют эту площадку для пикетов.