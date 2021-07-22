Более половины россиян уверены, что Covid-19 им не угрожает

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провел опрос среди 2 500 россиян на предмет опасений, связанных с коронавирусной инфекцией. Результаты приводит «Интерфакс».

51% россиян заявили, что в условиях пандемии им ничто не угрожает. В академии отмечают, что тревожность поступательно сходит на нет среди населения с тех пор, как в декабре 2020 года стала доступной вакцинация для широких слоев населения.

В марте 49% опрошенных не выражали тревогу в связи с Covid-19. 46% наоборот чувствовали угрозу своему здоровью. Выше всего тревожность была среди тех, кто не делал прививку. 6% опрошенных заявляли, что какой-либо угрозы вообще нет.

60% не считают, что нужно как-либо поощрять людей за прохождение вакцинации.