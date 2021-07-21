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Новая вакцина из России вошла в фазу клинических исследований. Они продлятся к 2027 году

Для испытаний уже подобраны 360 пациентов-добровольцев

Фото: Global Look Press

Компания «Биокад» получила разрешение минздрава на проведение I и II фаз клинических исследований рекомбинантной векторной вакцины от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Испытания продлятся до 31 декабря 2026 года, в них примут участие 360 добровольцев. Название препарата – BCD-250. В том числе будет изучаться безопасность препарата. 

Все исследования пройдут на базе двух медицинских центров в Петербурге. Вакцина будет вводиться внутримышечно.

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