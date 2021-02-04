Димедрол со спиртом начнут отпускать из аптек исключительно по рецепту

Решением правительства от 24 июля в России установлен перечень одурманивающих веществ. Пока неясно, как этот статус повлияет на оборот четырех препаратов из списка. Но очевидно, что родство термина с психотропными и наркотическими препаратами обяжет фармацевтов менее свободно отпускать лекарства в руки покупателям.

Первым в списке оказался веселящий газ, в фармсреде называемый «закисью азота». При вдыхании он приводит к быстрой асфиксии. Из-за резкого недостатка кислорода человек на 1-2 минуты ощущает состояние опьянения, похожее на то, что испытывают люди от легальных опьяняющих напитков. Неоднократно использование закиси азота для немедицинских целей оказывалось для потребителя летальным.

Второй в списке – ксенон, используемый в медицине, благодаря своим успокаивающим свойствам. Его обезболивающее влияние хорошо оценивается в хирургической практике и при снятии ломки у зависимых людей в наркологии. Бесконтрольное применение опасно для человека.

Седативный препарат димедрол с этиловым спиртом и снотворное доксиламин в таком же коктейле завершают квартет перечня. Эти препараты тоже теперь признаны в России одурманивающими.

В феврале за так называемую «пропаганду закиси азота» предлагали наказывать штрафами для граждан от тысячи до двух тысяч рублей. Организации могли бы заплатить за этот контент от 50 до 150 тысяч рублей либо приостановить деятельность на срок до 30 суток.