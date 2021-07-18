Сегодня, в 14:43

Число смертей от наркотиков в пандемийный год выросло с 4,5 тысяч до 7,3 тысяч

О таких данных сообщает Росстат

Фото: Global Look Press

Согласно данным Федеральной службы статистики в России в 2020 году на 60% выросли случае смерти, связанные с потреблением нароктиков. Об этом пишет «Росбалт».

Если в период с 2016 по 2019 годы в России ежегодно от употребления веществ ежегодно умирали от 4,4 тысяч до 4,8 тысяч человек, то в пандемийный год этот показатель вырос до 7 316 человек.

В это число входят как отравления наркотическими или галлюциногенными веществами, так и смерти от психических расстройств, вызванных этими препаратами.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 1 день назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 3 дня назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Здоровье 58 минут назад

«Всех нашпигуют вакцинами, как рождественского гуся!»: в сети спорят о словах иммунолога Крючкова

Здоровье 2 часа назад

COVID-19 за сутки в РФ: более 25 тысяч заболевших и 764 смерти

Рецепты 13 часов назад

Говядина с вишней и курица с кабачками

Здоровье 21 час назад

В Великобритании глава Минздрава заразился ковидом. Ранее он прошел вакцинацию

Здоровье 1 день назад

В России больше 25 тысяч заболевших. Свердловская область с крестным ходом идет на рекорд

Рецепты 1 день назад

Рецепт: Очень ленивое мороженое

Здоровье 2 дня назад

В ВОЗ признали, что слишком рано отвергли гипотезу о лабораторном создании Covid-19

Здоровье 2 дня назад

Ученые: Диета с соей поможет при самом тяжелом климаксе

Здоровье 3 дня назад

Ученые из США выяснили, что яд паука способен подавить хроническую боль

Здоровье 3 дня назад

Средства против гипертонии могут защитить мозг в старости

Здоровье 3 дня назад

Театр гигиены: Как чрезмерная дезинфекция обманывает чувство безопасности и грабит бюджет

Здоровье 4 дня назад

В Ульяновской области остановили вакцинацию. Закончились все препараты

Здоровье 4 дня назад

Британские ученые рассказали, какая диета поможет защитить организм от ковида

Здоровье 4 дня назад

Вакцины с "побочкой": эксперт рассказал, зачем вакцинируемых заставляют подписывать "доброволку"

Здоровье 4 дня назад

"Никто не даст гарантии, что рост цен остановится на цифре 8%"

Здоровье 5 дней назад

Ученые выяснили, что пробиотики помогают страдающим от болезни Паркинсона

Здоровье 11:22

Как правильно жить с повышенным или пониженным давлением

С гипертонией и гипотонией вполне можно хорошо себя чувствовать, если соблюдать несложные правила.

Здоровье 5 дней назад

Для борьбы с раком найден мощный белок

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика