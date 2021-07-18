Число смертей от наркотиков в пандемийный год выросло с 4,5 тысяч до 7,3 тысяч

Согласно данным Федеральной службы статистики в России в 2020 году на 60% выросли случае смерти, связанные с потреблением нароктиков. Об этом пишет «Росбалт».

Если в период с 2016 по 2019 годы в России ежегодно от употребления веществ ежегодно умирали от 4,4 тысяч до 4,8 тысяч человек, то в пандемийный год этот показатель вырос до 7 316 человек.

В это число входят как отравления наркотическими или галлюциногенными веществами, так и смерти от психических расстройств, вызванных этими препаратами.