Почти 4,5 тысячи россиян ежегодно умирают из-за употребления наркотиков

С 2010 по 2018 год число пациентов с психотическими расстройствами, вызванными употреблением наркотиков, снизилось на четверть, пишет ТАСС со ссылкой на стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Документ был подготовлен МВД.

В 2018 году среднее число людей с наркологическими диагнозами находилось на отметке 344,5 на 100 тысяч населения. Также отмечается, что на 31,7% снизилось число людей, кому диагноз психического расстройства на фоне употребления веществ поставлен впервые. В 2018 году их было 57,3 тысячи человек. При этом более чем вдвое выросло число зависимых от новых форм наркотиков и страдающих полинаркоманией (зависимость от нескольких веществ): если в 2010 от этого стадали 26,4 тысячи человек, то в 2018-м — 64,4 тысячи.

С 2015-го по 2018 годы, согласно документу МВД, почти на треть снизилось число потребителей инъекционных наркотиков. В 2018 году официальная статистика насчитывала 230 тысяч таких наркопотребителей. Смертность в результате употребления изменяющих сознание веществ составляет более 4,4 тысячи человек в год.

Со ссылкой на социологические исследования в стратегии сообщается, что у каждого четвертого россиянина в кругу общения есть люди с опытом употребления наркотиков, а 22% граждан когда-либо получали предложение попробовать такие вещества. Порядка 1,3% респондентов сообщают, что они регулярно или эпизодически принимают наркотики.