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В Великобритании глава Минздрава заразился ковидом. Ранее он прошел вакцинацию

Министр здравоохранения Великобритании заболел коронавирусом. Он привит и призывает вакцинироваться всех сограждан

Фото: Global Look Press // Саджид Джавид

Глава британского Министерства здравоохранения и социальных дел Саджид Джавид сообщил, что получил положительный результат теста на ковид. До этого он успел пройти полный курс вакцинации, а узнав о болезни поспешил призвать к тому же всех сограждан.

Он считает, что вакцинация помогла ему избежать тяжелого течения болезни — сейчас у него слабые симптомы. Также глава Минздрава призвал вакцинироваться каждого, кто ещё не сделал этого, а если человек подозревает, что мог заразиться коронавирусом или контактировал с кем-то, у кого болезнь была обнаружена, — сделать тест на ковид. «Если каждый поступит так, вы не только защите себя и своих любимых, но также поможете спасти привычный нам образ жизни», — говорит министр Джавид.

До получения отрицательного ПЦР член британского правительства самоизолируется вместе со своей семьей.

На настоящий момент в Великобритании привиты первой дозой вакцины 87,6% совершеннолетнего населения или более 46 миллионов человек. Двумя компонентами привиты уже 67,5% взрослого населения страны. В Королевстве с 19 июля отменяется обязательное ношение масок, а также требования по соблюдению социальной дистанции. При этом рекомендации продолжать соблюдать эти правила в местах большого скопления людей сохраняются.

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