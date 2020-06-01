Сегодня, в 14:36

Михаил Боярский оправился от ковида. Вскоре он пойдет ревакцинироваться

Актер Михаил Боярский вскоре будет выписан после перенесенного ковида. После этого он ревакцинируется другой вакциной

Фото: Global Look Press // Михаил Боярский

Супруга актера Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, что жизни и здоровью её мужа на данным момент ничто не угрожает. Ранее его госпитализировали с коронавирусом, но болезнь прошла в легкой форме и вскоре его намерены выписать.

«Михаил Сергеевич пошёл на поправку и ждёт отрицательного теста. Как будет отрицательный тест, его выпишут», — пояснила его жена RT.

Она уверена, что серьезных последствий от перенесенного ковида у 71-летнего Боярского нет из-за того, что ранее он привился от коронавируса «Спутником V». «А так бы не знаю, что было бы, — добавляет г-жа Луппиан. — Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем всё время с этими волнами туда-сюда».

После выписки актер намерен пройти повторную вакцинацию, но уже другим отечественным препаратом — «КовиВак».

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 20 часов назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 2 дня назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Происшествия 22 минуты назад

Размах лесных пожаров в Карелии увеличился в 2 раза менее чем за сутки

Общество 1 час назад

"Никому не спастись от прививки": политолог рассказал о методах властей по массовой вакцинации

Политика 1 час назад

Власти отрицают крестный ход в Екатеринбурге: "Отдельные граждане небольшими группами"

Общество 1 час назад

Депутат Госдумы о патриотическом воспитании в школах: "Какой смысл в этом замполите?"

Общество 2 часа назад

"Сидят в Кремле и Правительстве": эксперт раскрыл причину недопуска зарубежных вакцин в РФ

Общество 2 часа назад

В Москве и Подмосковье ожидаются грозы. Порывы ветра будут достигать 17 м/с

Общество 3 часа назад

Россия обошла Африку по нежеланию вакцинироваться и вере в теории заговора

Политика 5 часов назад

Главное к 17 июля: +16% к ценам, Россия оплатит санкции Лукашенко, крестный ход в Екб

Происшествия 6 часов назад

Около 40 рейсов отменены и задержаны в столичных аэропортах

Общество 6 часов назад

Россиянка поделилась перепиской девушки своего бывшего. Ей вменили две статьи УК

Общество 6 часов назад

Психолог дала советы родителям старшеклассников, которые стремятся работать летом

Политика 18 часов назад

Аркадий Любарев: "Когда решили, что это уже дно, снизу вдруг постучали"

Общество 18 часов назад

МИД РФ против беременного мужчины: Мария Захарова отчитала Twitter за эмодзи

Общество 19 часов назад

Власти Москвы рассказали, какое преимущество будет у заведений, использующих QR-коды

Общество 20 часов назад

Женщины конфликтуют из-за кондиционеров в офисе чаще, чем мужчины

Политика 20 часов назад

"Команда 29" сообщила, почему Роскомнадзор заблокировал их сайт

Общество 20 часов назад

В Туве объявили жесткий локдаун. Закрывают магазины, на улицу выходить нельзя

Расследование 20 часов назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика