Михаил Боярский оправился от ковида. Вскоре он пойдет ревакцинироваться

Супруга актера Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, что жизни и здоровью её мужа на данным момент ничто не угрожает. Ранее его госпитализировали с коронавирусом, но болезнь прошла в легкой форме и вскоре его намерены выписать.

«Михаил Сергеевич пошёл на поправку и ждёт отрицательного теста. Как будет отрицательный тест, его выпишут», — пояснила его жена RT.

Она уверена, что серьезных последствий от перенесенного ковида у 71-летнего Боярского нет из-за того, что ранее он привился от коронавируса «Спутником V». «А так бы не знаю, что было бы, — добавляет г-жа Луппиан. — Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем всё время с этими волнами туда-сюда».

После выписки актер намерен пройти повторную вакцинацию, но уже другим отечественным препаратом — «КовиВак».