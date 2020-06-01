Михаил Боярский оправился от ковида. Вскоре он пойдет ревакцинироваться
Актер Михаил Боярский вскоре будет выписан после перенесенного ковида. После этого он ревакцинируется другой вакциной
Супруга актера Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, что жизни и здоровью её мужа на данным момент ничто не угрожает. Ранее его госпитализировали с коронавирусом, но болезнь прошла в легкой форме и вскоре его намерены выписать.
«Михаил Сергеевич пошёл на поправку и ждёт отрицательного теста. Как будет отрицательный тест, его выпишут», — пояснила его жена RT.
Она уверена, что серьезных последствий от перенесенного ковида у 71-летнего Боярского нет из-за того, что ранее он привился от коронавируса «Спутником V». «А так бы не знаю, что было бы, — добавляет г-жа Луппиан. — Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем всё время с этими волнами туда-сюда».
После выписки актер намерен пройти повторную вакцинацию, но уже другим отечественным препаратом — «КовиВак».
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