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У Михаила Боярского подозрение на коронавирус

Как сообщается, сейчас артист находится дома и чувствует себя нормально

Фото: Instagram Михаил Боярский

Народный артист России Михаил Боярский находится дома с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на его представителя.

«У Михаила Боярского подозрение на коронавирус, сейчас он дома и чувствует себя нормально», – сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash написали, что Боярский был госпитализирован с коронавирусом в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга. Отмечалось также, что 71-летний артист болеет уже седьмой день, а госпитализирован был три дня назад.

В феврале Михаил Боярский вместе со своей семьей привился от коронавируса вакциной «Спутник V».

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