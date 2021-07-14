Народный артист России Михаил Боярский находится дома с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на его представителя.

«У Михаила Боярского подозрение на коронавирус, сейчас он дома и чувствует себя нормально», – сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash написали, что Боярский был госпитализирован с коронавирусом в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга. Отмечалось также, что 71-летний артист болеет уже седьмой день, а госпитализирован был три дня назад.

В феврале Михаил Боярский вместе со своей семьей привился от коронавируса вакциной «Спутник V».