Это было грандиозно: Михаил Боярский о победе сборной Италии на Евро-2020

«Я преклоняюсь перед обеими командами, они показали высочайший футбол», – так народный артист России Михаил Боярский прокомментировал финальный матч чемпионата Европы по футболу, победу в котором по пенальти одержала сборная Италии.

«Это была замечательная игра. Англичане были несколько предсказуемы. Италия же больше импровизировала. Конечно, первый гол испортил настроение всем. Сборная Италии собралась и показала всем, на что она способна. Это был очень корректный матч. Полностью заслуженная победа Италии, хотя, конечно, мы и увидели лотерею. Большинство болели за итальянцев, ибо англичане несправедливо вышли в финал. Я преклоняюсь перед обеими командами, они показали высочайший футбол. Это грандиозно!» – цитирует артиста Спортэкспресс.

Боярский также не обошел вниманием и нашу сборную, вспомнив слова величайшего бразильского футболиста Пеле о том, что Россия дорастет до подобного уровня, когда Бразилия станет чемпионом мира по хоккею.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1, голы забили Люк Шоу на 2-й минуте и Бонуччи на 67-й, такой счет продержался до серии пенальти. Настоящим героем матча, а после и признанным лучшим игроком турнира стал вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма, который отразил два пенальти и принес своей сборной победу по пенальти 3:2.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы побеждали на Евро в 1968 году, при этом проигрывая в финалах в 2000-м и 2012-м. Англия же впервые дошла до финала Евро, у нее всего один кубок – это золото чемпионата мира в 1966 году.