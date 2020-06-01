Россия обошла Африку по нежеланию вакцинироваться и вере в теории заговора

Исследование группы ученых, в число которых вошли социологи и эпидемиологи из разных стран, показало, что россияне демонстрируют кратно меньшую готовность прививаться от коронавируса, чем жители стран Африки. При этом уровень образования и возраст на это почти не повлиял, а пол — значительно: мужчины в России согласны привиться вдвое чаще женщин (38,5% против 20,9%).

Данные опроса накануне опубликовал журнал Nature Medicine. Он был проведен ещё до начала массовой вакцинации в мире — с июля прошлого по январь этого года.

Если в России на тот момент о положительном отношении к вакцинации сообщали 30,4% жителей (самый низкий показатель из всех стран, где проводилось исследование), то, к примеру, в США — 64,6%, а в странах Африки и того больше: в Непале — более 96%, в Мозамбике — более 80%, в Руанде, Сиера-Лионе, Руанде, Нигерии и других — свыше 75%. Более 60% были готовы привиться в Буркина-Фасо и в Пакистане. Россия вообще стала единственной страной в исследовании, которая показала результат меньше 60%, не говоря уже о том, что он оказался вдвое ниже.

При этом хотя Россия и показала низкий результат по уровню недоверия к власти, но нашлись в Африке страны, где он ещё ниже. В РФ, опираясь на рекомендации руководства страны, были готовы привиться 6% населения. Колумбия, Непал и Руанда в этом отношении обошли Российскую Федерацию, показав ещё более низкий уровень доверия. В США этот показатель составил 67% — на порядок больше, чем в России.

Однако россиянам удалось поставить ещё один антирекорд: оказалось, что здесь куда больше люди склонны верить в теории заговора: 21,4% всерьез полагают, что они составляют серьезную угрозу в вопросе вакцинации. В США этот показатель в 3,5 раза ниже. Среди государств Африки есть страны, которые находятся практически на одном уровне с РФ. Например, крайне близки к россиянам по этому показателю жители Руанды — однако РФ все равно расположилась на последнем месте.