Россию ждёт китайско-индийское качество вакцинации

Минздрав, по сообщению "Коммерсанта", рассматривает заявку на испытания и регистрацию препарата, пока не зарегистрированного даже в Китае. «Собеседник» обсудил эту ситуацию и проблемы российской вакцинации с заведующим лабораторией Института молекулярной генетики РАН и Университета Ратгерса (США) Константином Севериновым.

- Как китайская вакцина V-01, которая еще даже не зарегистрирована в Китае, может пройти клинические испытания и быть зарегистрированной у нас?

- Процесс клинических испытаний вакцины, который включает в себя три фазы, позволяет, чтобы разные фазы делались в разных местах. Это стандартная практика. Конкретно для этой вакцины есть очень ограниченные испытания первой и второй фазы – десятки или несколько сотен человек, а третья фаза пока нигде не проводилась. Третья фаза самая важная для определения эффективности вакцины, она может проводиться в разных юрисдикциях, и по результатам этих испытаний вакцина может быть зарегистрирована в тех юрисдикциях, где проходили испытания.

- После этого она, соответственно, будет зарегистрирована и на родине?

- Совершенно не обязательно. Результаты испытаний необходимы для регистрации, но при этом также необходима масса других вещей. «Спутник», например, прошёл клинические испытания, но при этом не зарегистрирован в массе стран, включая США и ЕС.

- То есть, это нормальная ситуация, когда вакцина не зарегистрирована там, где разработана, и зарегистрирована в другой стране?

- Нам не известны китайские планы. В Китае много вакцинных разработок, и не факт, что они делают V-01 для внутреннего рынка. Например, их вакцина «Ковиденция» производилась для Пакистана.

- Кстати, «Ковиденция» совсем недавно проходила испытания в России с одобрения Минздрава. При этом в итоге далеко не все работодатели принимали сертификаты об этой прививке, и масса привитых ею россиян не попала в перечень вакцинированных. Не повторится ли такой ситуации с V-01, если Минздрав примет заявку?

- Если вакцина будет у нас зарегистрирована, я не вижу никаких причин считать, что результаты этой вакцинации будут менее достоверными, чем в случае с другими зарегистрированными в России вакцинами. При этом эффективные «Pfaizer» и «Moderna» у нас не зарегистрированы, и привившиеся ими люди не могут получить подтверждение статуса вакцинированных. Если любая вакцина, в том числе неработающая, пройдёт испытания в России, и будет зарегистрирована, я не вижу оснований считать результаты вакцинации именно V-01 не действительными.

- Что значит - "неработающая вакцина»?

- Только то, что из множества вакцин, которые есть у нас в стране, данные третьей фазы, главной фазы испытаний, известны только у вакцины «Спутник».

- «ЭпиВак», другие вакцины?

- По крайней мере, насчёт «ЭпиВака» есть серьёзные сомнения в том, что вакцина вообще работает. Это станет известно, когда будут опубликованы данные испытаний третьей фазы. При этом отсутствие этих данных не помешало пустить вакцину в гражданский оборот.

- Почему при всех достоинствах «Спутника» не удаётся масштабировать его производство? Об этом сейчас много говорят.

- В течение многих лет российская фармацевтическая промышленность находится не в лучшем состоянии. Об этом говорит хотя бы то, что 70% лекарств, которые у нас продаются, изготовлены за рубежом. В случае дотационных лекарств этот процент ещё выше. «Спутник» для России – дотационная вакцина. Для производства вакцины в надлежащем качестве и масштабирования производства до десятков миллионов доз необходимы производственная база, технологии, и здесь нам пришлось столкнуться с рядом проблем. Такие проблемы встречаются везде: в США вакцина «Нововак», получившая крупную государственную поддержку, не была зарегистрирована из-за проблем с масштабированием.

- То есть, у нас проблема масштабирования производства затронула единственную качественную и проверенную вакцину. Разработчики вообще думали о предстоящих проблемах с производством?

- Разработчики не могут оценить и не должны оценивать все сложности и проблемы, которые возникают при масштабировании. В идеале, они должны сделать некое техническое задание, которое позволяет масштабирование. После этого конкретные контрактные площадки – а именно такими являются по отношению к центру Гамалеи «Фарма», «Биокад», «Генериум» - должны найти технологическое решение, которое бы обеспечило качество препарата при увеличении производства.Чтобы выйти на разработку, нужно сначала провести испытания третьей фазы. Другой вопрос, что в третьей фазе участвовало двадцать тысяч человек, а сейчас нужно производить вакцину на десятки миллионов человек. Возникает естественная проблема, и она решается.

- Сколько лет понадобится, чтобы масштабировать производство «Спутника»?

- Это не очень понятно. Так уж повезло нашим производителям, что 60% населения не готовы вакцинироваться ни при каких условиях. Производственные проблемы пока даже еще не актуальны, потому что нет потребительского спроса. К тому же, в тех странах, где масштабно производится вакцина – США, ЕС, Китай, – этим занимается крупная инновационная промышленность. У нас с ней не очень хорошо. У нас неплохо развиты другие технологии – например, то, то делает центр Чумакова, десятки лет снабжающий вакцинами внутренний рынок и другие страны. Но вакцина от коронавируса – задача посложней.

- Вы сказали в комментарии «Коммерсанту», что допуск в Россию иностранных вакцин «был бы полезен для всех нас». Почему западные разработчики не торопятся регистрировать у нас свои препараты?

- Есть определённая политика на этот счёт. В последнее время мы очень активно участвовали в «вакцинной войне» с Западом, смакуя каждый настоящий или выдуманный «провал» с западными вакцинами. Предполагая, что наши вакцины по определению хороши. Было бы странно, если бы Запад в ответ на это активно поставлял нам свои препараты. Если окажется, что западные вакцины лучше или их можно произвести больше за короткий срок…Может быть, это задавит российского производителя, что, конечно же, неправильно. Но речь всё-таки идёт о спасении жизней. Но российский 140-миллионный рынок, где население не хочет вакцинировваться, настолько велик, а мировые задачи по вакцинированию настолько серьёзные…Чтобы было понятно, о чём речь: в России использовано около 30 миллионов доз разных вакцин, в том числе неработающих, а в мире – два с половиной миллиарда доз, при этом потребности в вакцинации США и Европы далеко не удовлетворены.

- Мы будем привлекать китайские и индийские вакцины? Их качество ниже «Спутника»?

- Мы в сложной ситуации: при условии, что государство заставит население вакцинироваться, или население по какой-то причине захочет этого само – может возникнуть ситуация, что российские производители не смогут насытить рынок. С индийскими вакцинами наверняка будут проблемы качества – в Индии нет механизмов, позволяющих отслеживать и контролировать качество производимых препаратов, которое может меняться от партии к партии, - а эффективность китайских вакцин ниже «Спутника». В Китае вакцинировано огромное количество людей, хотя общий процент вакцинированных – низкий. Китай – мировая держава, производящая вакцины. Но пока общий уровень эффективности китайских вакцин ниже, чем у западных или у «Спутника». Та же «Ковиденция» – одноразовая вакцина, вроде нашего «Спутника-лайт», и в практических испытаниях показала эффективность ниже «Спутника». Правда, китайская V-01, которая ещё никогда не тестировалась, может оказаться на уровне качества американского «Нововака». Может быть, на это и надеется Минздрав.

- Если говорить не о цифрах по прививкам (премьер Мишустин заявил о необходимости вакцинировать 80% населения), а о реальном уровне иммунитета – удастся ли добиться качества вакцинации с китайскими и индийскими вакцинами?

- Министр день ото дня может говорить разные цифры. Понятно, что есть требования ВОЗ, согласно которым вакцины с менее чем 70-процентной эффективностью не могут быть рекомендованы ВОЗ. Хотя они тоже рабочие. Но вы правы в том смысле, что с вакцинами более низкого качества процент привитых должен быть больше. Чем ниже качество, тем больше должно быть привитых, чтобы компенсировать низкий уровень качества вакцины.

- А если будет много плохих вакцин – люди ведь по-прежнему будут не хотеть вакцинироваться? Такой вот порочный круг.

- Это сложный вопрос: чего хотят люди, никому не известно. Начиная с декабря 2020 года и первые три-четыре месяца 2021 года в России было большое количество людей, которые требовали «ЭпиВакКорону» и заявляли, что готовы ей вакцинироваться. При этом отсутствие данных клинических испытаний и вообще подтверждения эффективности этой вакцины их не смущало.

Николай Васильев.



