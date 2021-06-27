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Солнечный взгляд: советы, которые помогут сохранить здоровье и блеск глаз летом

Разбираемся, как защитить глаза от вредных факторов, связанных с ярким солнцем, жарой и цветением различных растений

Фото: Global Look Press

Для того, чтобы летний сезон оставил после себя только приятные впечатления и положительные воспоминания, важно не забывать о простых, но очень важных правилах. Например, защититься от солнечных ожогов можно, если регулярно использовать специальные солнцезащитные средства, а также умеренно принимать солнечные «ванны». Наши глаза летом также нуждаются в защите, ведь повредить им может не только яркий солнечный свет, но и вода, пыль, инородные предметы и так далее. Попробуем разобраться с основными летними угрозами для зрения и с тем, как избежать встречи с ними.

Сухо и светло

Самая главная угроза, с которой наши глаза могут столкнуться летом – это, конечно, солнечные лучи. А точнее, ультрафиолет, который может нанести серьёзный урон не только нашей коже или волосам, но и глазам. Причём последствия могут варьироваться от лёгкого дискомфорта (жжение, повышенная слезоточивость, покраснение и так далее) до куда более серьёзных проблем (связанных, например, с потерей зрения).

Ещё одна напасть, которая вполне может подстерегать человека летом – это аллергическая реакция (например, на пыльцу), одним из симптомов которой также являются заметно покрасневшие и слезящиеся глаза. 

Летом также весьма велик риск столкнуться с «синдромом сухого глаза», причиной которого может стать ветер, сухой воздух или работающий в этот сезон во многих помещениях кондиционер. Чаще всего данное состояние описывают как ощущение «песка в глазах», который может сопровождаться заметным дискомфортом (даже болью) и другими симптомами.

Глазными проблемами может обернуться и купание в различных водоёмах (особенно в тех, где купание официально не разрешено). Вдобавок летом нередко возрастает и опасность получения различных травм глаз, например, во время работ на даче или при попадании в глаза песка, земли и других инородных предметов. 

Правильная защита

Как видим, летом наше зрение могут подстерегать различные опасности. И очень важно не только правильно реагировать на каждую из них (например, при попадании песка или пыли в глаза нередко не рекомендуется тереть глаза, лучше аккуратно промыть их и, если неприятные ощущения никуда не делись, оперативно посетить врача), но и принимать все необходимые меры профилактики.

Один из главных способов защитить глаза летом – это использовать солнцезащитные очки. Они могут уберечь глаза от аллергенов, пыли, ультрафиолетовых лучей и прочих угроз. Но только в том случае, если очки – это не просто модный аксессуар, который будет хорошо смотреться с любимым платьем, но ещё и снабжёны фильтром от ультрафиолетовых лучей. Насколько мощным будет этот фильтр – зависит от того, где именно вы намерены такие очки использовать: в горах, на пляже или в городе. 

Большое внимание стоит уделить своему питанию, добавив в рацион продукты, богатые полезными для зрения антиоксидантами и каротиноидами (например, черника, морковь, орехи и прочее). Не забывайте пить достаточное количество жидкости, чтобы поддерживать в норме слизистую глаза. Для отдыха выбирайте только проверенные реки и озёра, где разрешено купание, но и там по возможности используйте специальные очки для плавания.

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