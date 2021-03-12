Найдено 50 генов, отвечающих за цвет глаз

Исследование позволило обнаружить целых 50 генов, отвечающих за цвет глаз человека.

Ученые из Королевского колледжа Лондона вместе с коллегами из Нидерландов выявили целых 50 новых генов, отвечающих за цвет глаз человека. Проведено крупнейшее генетическое исследование этого плана на сегодняшний день, результаты которого публикует журнал Science Advances. Оно затронуло геном почти 195 000 жителей Европы и Азии.

Результаты этого исследования помогут углубить понимание болезней глаз вроде пигментной глаукомы и глазного альбинизма, при которых важную роль играют показатели пигмента глаза. Исследователи также установили, что у людей азиатского происхождения цвет глаз с разными оттенками коричневого цвета генетически напоминает цвет глаз европейцев, варьирующийся от тёмно-коричневого до светло-голубого.

Ранее в ходе другого исследования ученые выявили 10 генов, отвечающих за цвет глаз, но уже тогда было высказано предположение, что их значительно больше. Любопытно, что еще совсем недавно наука считала — изменение цвета глаз контролируется только одним или двумя генами, а карие глаза встречаются чаще, чем голубые.