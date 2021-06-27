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Коммунист запретил главе Мосгордумы направлять его на клинические исследования вакцины

Депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин подал заявление об отказе от вакцинации до конца 2022 года

Фото: Скриншот с телеграм-канала депутата

Депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин отправил председателю представительного органа власти Алексею Шапошникову заявление с официальным отказом от вакцинации коронавирусной инфекцией.

Копию заявления Ступин опубликовал в своем канале в Telegram. Коммунист сослался на государственный реестр лекарственных средств, согласно которому клинические испытания по трем доступным сегодня российским вакцинам продолжатся вплоть до 31 декабря 2022 года.

Исходя из этого политик сослался на Конституцию РФ, в той части, где утверждается: никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Также депутат сослался на федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», согласно которому участие в клиническом исследовании препаратов является для пациентов добровольным.

В России за последние три дня трижды была зафиксирована рекордная смертность от коронавирусной инфекции. За минувшую среду от COVID-19 скончались 734 человека.

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