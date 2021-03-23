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Как защитить свои права тем, кто не вакцинирован? Отвечает адвокат

Выясняем, насколько законными является предписания, вводимые по отношению к тем, кто не сделал прививку от коронавируса

Фото: Depositphotos

Ограничений для непривитых граждан становится все больше с каждым днем. Сертификаты о прививках могут спросить на работе, при входе в ресторан, поездке на курорт. «Это вообще законно?» – спросил «Собеседник» у адвоката Валерии Аршиновой.

Разберем несколько ситуаций.

1. Заставляют прививаться на работе.

– Отказ от прививки на работе, если она относится к определенным категориям, где вакцинация необходима по эпидпоказаниям (транспорт, общепит, образование и т.д.) может быть основанием для отстранения от работы без выплаты заработной платы, – объясняет адвокат. – Иное, как, например, увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, запугивание или лишение премии незаконно.

Если на работе вынуждают написать заявление об увольнении в случае отказа от прививки либо принуждают к вакцинации под угрозой увольнения, штрафов и так далее, необходимо незамедлительно обращаться в территориальные прокуратуру, инспекцию по труду.

Если работа не связана с обязательным выполнением медицинских требований, то о вакцинации вас могут только попросить, но никак не требовать. А вот непривитых поваров, кондукторов, медиков могут отстранить от работы и, соответственно, лишить заработной платы.

– Срок отстранения, как разъясняют власти, – до улучшения эпидобстановки, – поясняет Валерия Аршинова. – Это очень размытый период, поскольку по трудовому законодательству должен быть предусмотрен определенный порядок по времени отстранения по медпоказаниям, срокам и порядку увольнения после окончания этого срока.

2. Настаивают на прививке дистанционных работников.

По последним разъяснениям Роспотребнадзора совместно с Оперштабом Москвы, дистанционная работа не позволяет уйти от вакцинации. Сотрудники удаленки также включаются в 60% – норматив для работодателя по вакцинации.

– Хотя это довольно странно, поскольку эти работники находятся вне офиса и вне постоянных контактов с другими людьми, какие здесь основания для вакцинации? – недоумевает юрист.

3. Не пускают в ресторан или отель.

– Запрет для непривитых граждан на посещение кафе, ресторанов и других общественных мест незаконен, поскольку отношения между публичными местами и посетителями регулируются нормами ст. 426 ГК РФ – это публичный договор между владельцем заведения и клиентом. Органы власти не могут диктовать условия публичного договора, – отвечает адвокат. – Но, с другой стороны, компании обязаны выполнять требования органов власти, пока они не будут признаны незаконными в судебном порядке. А в настоящих реалиях я сомневаюсь, что их признают таковыми.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2021 под заголовком «Как защитить свои права тем, кто не вакцинирован».

Рубрика: Общество

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