"Вы с головой дружите?" Юрий Лоза жёстко поставил на место сторонников вакцинации

67-летний исполнитель хита «Плот», по всей вероятности, примкнул к противникам вакцинации, о чём незамедлительно поведал на своей странице в Фейсбуке. Лоза в частности возмутился агрессивностью своих подписчиков, которые указали ему на необходимость прививаться ради жизней окружающих людей.

Юрий назвал ситуацию вокруг вакцинации истерией, заметил, что не собирается прививаться устаревшей вакциной и предположил, что совсем скоро появятся новые профессии, вроде «ковидопугателя, вакцинонадзирателя, оператора мобильных прививочных центров, специалиста по отлову несознательных».

Поклонники отреагировали на саркастические высказывания певца довольно резко, напомнив, что публичные люди должны быть осторожны в своих словах и что это неправильно – открыто агитировать против прививки и фактически призывать людей нарушать правопорядок.