"Вы с головой дружите?" Юрий Лоза жёстко поставил на место сторонников вакцинации
Певец уверен, что их агрессия ненормальна и напоминает истерию
67-летний исполнитель хита «Плот», по всей вероятности, примкнул к противникам вакцинации, о чём незамедлительно поведал на своей странице в Фейсбуке. Лоза в частности возмутился агрессивностью своих подписчиков, которые указали ему на необходимость прививаться ради жизней окружающих людей.
Юрий назвал ситуацию вокруг вакцинации истерией, заметил, что не собирается прививаться устаревшей вакциной и предположил, что совсем скоро появятся новые профессии, вроде «ковидопугателя, вакцинонадзирателя, оператора мобильных прививочных центров, специалиста по отлову несознательных».
Поклонники отреагировали на саркастические высказывания певца довольно резко, напомнив, что публичные люди должны быть осторожны в своих словах и что это неправильно – открыто агитировать против прививки и фактически призывать людей нарушать правопорядок.
– Господа уколотые, а почему вы так агрессивны? – жёстко ответил комментаторам Лоза.
– Откуда столько негатива к тем, кто не доверяет официальной пропаганде? Мне один вообще написал: «не прививаться сегодня – это всё равно, что ссать в лифте, потому что вы будете всех заражать, а спрятаться им будет негде». Этот человек с головой дружит? Где логика?
«Если он привился, а также привил своих родных и близких, то меня им бояться нечего – их же вакцина защищает! Это у меня, с их точки зрения, могут быть проблемы со здоровьем. Но с какой стати они так озаботились моим самочувствием? Не припомню, чтобы раньше это их интересовало. По идее у них должна быть полная гармония с миром и довольные физиономии! Но получается почему-то совсем наоборот!»
Читатели тут же заметили, что негоже певцу рассуждать на сложные медицинские темы, да ещё и агитировать людей, когда речь идёт о здоровье и жизни. Однако большинство осуждающих комментариев Лоза попросту удалил…
Теги: #Юрий Лоза, #вакцинация, #коронавирус
Рубрика: Культура и ТВ