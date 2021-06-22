Вакцина "Спутник Лайт": почему Дмитрий Песков выбрал именно её?

В последние недели у россиян накопились вопросы к главе кремлёвской пресс-службы Дмитрию Пескову. Дело в том, что комментируя позицию Кремля по поводу вводимых столичными властями мер по обязательной вакцинации «отдельных категорий граждан» и запретов на посещение заведений общепита для непривитых людей, он раз за разом высказывался исключительно в поддержку этих инициатив.

Между тем, в обществе к ним созрело принципиально иное отношение, а потому в социальных сетях в адрес Пескова все чаще начали звучать весьма нелестные комментарии.

К примеру, многие упрекали пресс-секретаря российского президента в том, что сам он до сих пор не привился от коронавируса, хотя активно продвигает идею о массовой вакцинации населения. Не исключено, что это общественное давление и вынудило его выступить с новым заявлением. Так, совсем недавно Дмитрий Песков объявил, что собирается вакцинироваться и даже назвал препарат, который для этого выбрал.

Как выяснилось, укол представителю Кремля поставят с помощью отечественного препарата «Спутник лайт». Примечательно, что об этой вакцине до сих пор было известно мало, тем более что Минздрав ранее утвердил лишь три российские вакцины: «Спутник V», «КоронаВак» и «КовиВак» и «ЭпиВак». Впрочем, именно 25 июня этого года ведомство как раз объявило о введении нового препарата в гражданский оборот, а потому о нём появилось больше подробной информации.