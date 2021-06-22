Вакцина "Спутник Лайт": почему Дмитрий Песков выбрал именно её?
Совсем недавно кремлёвский спикер объявил, что собирается сделать прививку. Его много упрекали в том, что он никак не соберётся уколоться
В последние недели у россиян накопились вопросы к главе кремлёвской пресс-службы Дмитрию Пескову. Дело в том, что комментируя позицию Кремля по поводу вводимых столичными властями мер по обязательной вакцинации «отдельных категорий граждан» и запретов на посещение заведений общепита для непривитых людей, он раз за разом высказывался исключительно в поддержку этих инициатив.
Между тем, в обществе к ним созрело принципиально иное отношение, а потому в социальных сетях в адрес Пескова все чаще начали звучать весьма нелестные комментарии.
К примеру, многие упрекали пресс-секретаря российского президента в том, что сам он до сих пор не привился от коронавируса, хотя активно продвигает идею о массовой вакцинации населения. Не исключено, что это общественное давление и вынудило его выступить с новым заявлением. Так, совсем недавно Дмитрий Песков объявил, что собирается вакцинироваться и даже назвал препарат, который для этого выбрал.
Как выяснилось, укол представителю Кремля поставят с помощью отечественного препарата «Спутник лайт». Примечательно, что об этой вакцине до сих пор было известно мало, тем более что Минздрав ранее утвердил лишь три российские вакцины: «Спутник V», «КоронаВак» и «КовиВак» и «ЭпиВак». Впрочем, именно 25 июня этого года ведомство как раз объявило о введении нового препарата в гражданский оборот, а потому о нём появилось больше подробной информации.
Препарат, которым решил привиться Песков, является фактически первым компонентом самой распространённой на сегодняшний день вакцины «Спутник V».
По словам экспертов, «Спутник лайт» не позволяет сформировать полный иммунитет от Covid-19, однако все же формирует около 70% необходимой вирусной защиты, а потому хорошо подойдёт для ревакцинации уже привившихся граждан, а также для тех, кто в своё время переболел коронавирусом, но уровень антител к нему в крови постепенно снизился. К слову, пресс-секретарь главы государства как раз относится ко второй категории лиц, поскольку переболел около года тому назад.
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