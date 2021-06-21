Новая вакцина "Спутник Лайт": что это и для кого она предназначена?

В эту пятницу, 25 июня, Минздрав России выводит в гражданский оборот четвертую отечественную вакцину от коронавируса – «Спутник лайт». И появление этого препарата вызвало немало вопросов в обществе, хотя разработчик вакцины неоднократно заявлял, что речь в данном случае идёт фактически о первом компоненте давно известного «Спутника V».

Впрочем, куда больше вопросов вызвало то, что Минздрав, выпуская новинку в гражданский оборот, до сих пор не сформировал рекомендаций по поводу её использования. По данным, СМИ, к примеру, для первичной вакцинации россиян этот препарат применяться не будет, его могут использовать для ревакцинации или платной иммунизации трудовых мигрантов.

О том, что именно представляет из себя лайт-версия самой распространённой отечественной вакцины, для кого она предназначена и почему вообще появилась, рассказал учёный-эколог и общественный деятель, кандидат биологических наук, доцент, председатель Центрального Совета Российской Зелёной Лиги Сергей Симак.

«Спутник лайт – это, как и было заявлено, обычный первый компонент стандартного «Спутника» на векторе 26-го серотипа. По какой-то причине объёмы его производства оказались больше, чем производства второго компонента. И эту разницу, разумеется, вполне разумно было бы использовать, – приводит слова эксперта телеграм-канал «Давыдов.Мнения».

Понятно, что после первой прививки никакого полного иммунитета не возникает, но даже этого достаточно для того, чтобы сформировать примерно 70% полного иммунитета, и это уже лучше, чем ничего. К слову, в самом начале года, когда дефицит вакцин остро ощущался даже в развитых странах, как раз обсуждался вопрос об ускоренной вакцинации с помощью первых компонентов имевшихся тогда вакцин от AstraZeneca и Pfizer.