Новая вакцина "Спутник Лайт": что это и для кого она предназначена?
Такой вариант подходит, в том числе, для переболевших и для вакцинированных, у кого иммунитет со временем снижается
В эту пятницу, 25 июня, Минздрав России выводит в гражданский оборот четвертую отечественную вакцину от коронавируса – «Спутник лайт». И появление этого препарата вызвало немало вопросов в обществе, хотя разработчик вакцины неоднократно заявлял, что речь в данном случае идёт фактически о первом компоненте давно известного «Спутника V».
Впрочем, куда больше вопросов вызвало то, что Минздрав, выпуская новинку в гражданский оборот, до сих пор не сформировал рекомендаций по поводу её использования. По данным, СМИ, к примеру, для первичной вакцинации россиян этот препарат применяться не будет, его могут использовать для ревакцинации или платной иммунизации трудовых мигрантов.
О том, что именно представляет из себя лайт-версия самой распространённой отечественной вакцины, для кого она предназначена и почему вообще появилась, рассказал учёный-эколог и общественный деятель, кандидат биологических наук, доцент, председатель Центрального Совета Российской Зелёной Лиги Сергей Симак.
«Спутник лайт – это, как и было заявлено, обычный первый компонент стандартного «Спутника» на векторе 26-го серотипа. По какой-то причине объёмы его производства оказались больше, чем производства второго компонента. И эту разницу, разумеется, вполне разумно было бы использовать, – приводит слова эксперта телеграм-канал «Давыдов.Мнения».
Понятно, что после первой прививки никакого полного иммунитета не возникает, но даже этого достаточно для того, чтобы сформировать примерно 70% полного иммунитета, и это уже лучше, чем ничего. К слову, в самом начале года, когда дефицит вакцин остро ощущался даже в развитых странах, как раз обсуждался вопрос об ускоренной вакцинации с помощью первых компонентов имевшихся тогда вакцин от AstraZeneca и Pfizer.
Примечательно, что такой вариант подходит не только для переболевших, но и для ранее вакцинированных, у кого с течением времени иммунитет снижается. Кроме того, такие вакцины подходят в качестве бустера для того, чтобы скорректировать иммунитет против новых штаммов по мере их появления.
В ситуации, при которой вакцинация становится не только личной защитой, но ещё и позволяет решать проблемы иммунизации большой части населения, любые барьеры для этого, в том числе платность вакцинации, очевидно являются неразумными. Государству намного выгоднее заплатить за прививку для человека, чем впоследствии лечить его и всех, кто от него заразится.
Что же касается других препаратов, к примеру, «КовиВак» и «ЭпиВак», то судить об их реальной безопасности и эффективности на данный момент сложно, поскольку отсутствуют заслуживающие доверия публикации в серьёзных специализированных изданиях, да и обратная связь от большого числа уже вакцинированных граждан, как в случае со «Спутником», отсутствует».
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