Сегодня, в 17:04

"Провоцируют на бунт": россияне гневно высказались о вакцинации беременных

"Разрешили или обязали", спрашивают люди, утверждая, что власти открыто экспериментируют над населением

Фото: Global Look Press

Несмотря на, мягко говоря, неоднозначное отношение российского общества к любым «антиковидным» инициативам властей и вакцинации в частности, правительство продолжает раз за разом подбрасывать россиянам новые поводы для обсуждения. Причём, поводы эти в большинстве своём вызывают у граждан смешанные чувства – от раздражения и гнева до тревоги и растерянности.

К примеру, сегодня стало известно, что беременным женщинам отныне разрешено вакцинироваться с помощью отечественного препарата «Спутник V». О снятии действовавших ранее противопоказаний рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

– Сегодня, принимая во внимание положительные результаты доклинических исследований на предмет безопасности вакцины, а также накопленные данные о её эффективности и безопасности, экспертное сообщество приняло решение снять противопоказания для применения вакцины у беременных, – заявил министр во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

С понедельника обязательная вакцинация от COVID-19 появится еще в восьми регионах

К слову, это решение вряд ли можно назвать неожиданным, тем более что ещё неделю тому назад Мурашко анонсировал возможное снятие действовавших в отношении беременных ограничений. Как бы там ни было, но россияне отреагировали на эти новости с традиционным недоверием и ироничными высказываниями в адрес властей, которые, как они считают, не скрываясь экспериментируют над населением.

«Уже и до беременных добрались, совсем совести нет. Менгеле потирает руки».

«Хоть бы одну бумажку с результатами испытаний обнародовали с подписью ответственных лиц. Ни одной нет!»

«А вакцинированным разрешено беременеть!»

«Сегодня разрешили, завтра заставят».

«Скоро будут ходить по квартирам и насильно втыкать».

«Главное понять "разрешили" или "обязали"».

«Такое ощущение, что подобными одиозными решениями население провоцируют на бунт. И дело действительно рано или поздно до него дойдёт, если уже до беременных и детей добрались», – пишут они в комментариях к соответствующей новости в социальных сетях.
Персона
Общество 10 часов назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Общество 1 день назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 2 дня назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 3 дня назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 3 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 6 дней назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Политика 23 минуты назад

Россия без Путина. Меркель предложила новый формат диалога с Моквой

Общество 16:45

Ведущий питерский вуз лишился $500 тысяч в год из-за признания Бард-колледжа угрозой РФ

СПбГУ лишился от полмиллиона долларов пожертвований в год из-за признания Бард-колледжа "нежелательной" организацией

Общество 1 час назад

С понедельника обязательная вакцинация от COVID-19 появится еще в восьми регионах

Общество 2 часа назад

Польза или риски? В США выявили влияние ковид-вакцин на рост числа заболеваний сердца

Общество 3 часа назад

Москва ставит рекорд по смертям от COVID-19 уже четвертые сутки подряд

Общество 4 часа назад

"Прививочный бунт": москвичи штурмовали офис "Единой России" из-за обязательной вакцинации

Политика 4 часа назад

Сын Жириновского уходит из политики спустя 20 лет. Поблагодарить избирателей он забыл

Общество 5 часов назад

Московские рестораны и кафе потеряют около 80% посетителей из-за введения QR-кодов

Общество 5 часов назад

Россияне требуют объяснить, как число переболевших вдруг увеличилось вдвое

Общество 6 часов назад

Коронавирус становится опаснее, маскируясь под ОРЗ и не вызывая потерю обоняния

Политика 6 часов назад

Думский начальник Натальи Поклонской намекнул о ее новой работе

Политика 6 часов назад

"Победить меня честно у вас не получится": Илью Яшина лишили избирательного права

Общество 7 часов назад

"Мы вас от всего сердца ненавидим": россияне обвинили Беглова в призывах к "травле" непривитых

Общество 7 часов назад

Единороссы протаранили лодку с ребенком. Его отец утонул. Спустя неделю дело не возбуждено

Общество 7 часов назад

Власти Москвы рассказали, как получить QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий

Политика 8 часов назад

"Мы в шоке": Власти Беларуси перевели Протасевича и россиянку Сапегу под домашний арест

Общество 8 часов назад

Побиты очередные рекорды по жаре, синоптики предупреждают о сухих грозах

Общество 8 часов назад

Данил Махницкий, партия "Новые люди": конкуренция на мусорном рынке спасет Россию от незаконных свалок

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика