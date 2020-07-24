"Провоцируют на бунт": россияне гневно высказались о вакцинации беременных
"Разрешили или обязали", спрашивают люди, утверждая, что власти открыто экспериментируют над населением
Несмотря на, мягко говоря, неоднозначное отношение российского общества к любым «антиковидным» инициативам властей и вакцинации в частности, правительство продолжает раз за разом подбрасывать россиянам новые поводы для обсуждения. Причём, поводы эти в большинстве своём вызывают у граждан смешанные чувства – от раздражения и гнева до тревоги и растерянности.
К примеру, сегодня стало известно, что беременным женщинам отныне разрешено вакцинироваться с помощью отечественного препарата «Спутник V». О снятии действовавших ранее противопоказаний рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
– Сегодня, принимая во внимание положительные результаты доклинических исследований на предмет безопасности вакцины, а также накопленные данные о её эффективности и безопасности, экспертное сообщество приняло решение снять противопоказания для применения вакцины у беременных, – заявил министр во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
К слову, это решение вряд ли можно назвать неожиданным, тем более что ещё неделю тому назад Мурашко анонсировал возможное снятие действовавших в отношении беременных ограничений. Как бы там ни было, но россияне отреагировали на эти новости с традиционным недоверием и ироничными высказываниями в адрес властей, которые, как они считают, не скрываясь экспериментируют над населением.
«Уже и до беременных добрались, совсем совести нет. Менгеле потирает руки».
«Хоть бы одну бумажку с результатами испытаний обнародовали с подписью ответственных лиц. Ни одной нет!»
«А вакцинированным разрешено беременеть!»
«Сегодня разрешили, завтра заставят».
«Скоро будут ходить по квартирам и насильно втыкать».
«Главное понять "разрешили" или "обязали"».
«Такое ощущение, что подобными одиозными решениями население провоцируют на бунт. И дело действительно рано или поздно до него дойдёт, если уже до беременных и детей добрались», – пишут они в комментариях к соответствующей новости в социальных сетях.
Теги: #вакцинация, #коронавирус
Рубрика: Общество