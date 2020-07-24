"Провоцируют на бунт": россияне гневно высказались о вакцинации беременных

Несмотря на, мягко говоря, неоднозначное отношение российского общества к любым «антиковидным» инициативам властей и вакцинации в частности, правительство продолжает раз за разом подбрасывать россиянам новые поводы для обсуждения. Причём, поводы эти в большинстве своём вызывают у граждан смешанные чувства – от раздражения и гнева до тревоги и растерянности.

К примеру, сегодня стало известно, что беременным женщинам отныне разрешено вакцинироваться с помощью отечественного препарата «Спутник V». О снятии действовавших ранее противопоказаний рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

– Сегодня, принимая во внимание положительные результаты доклинических исследований на предмет безопасности вакцины, а также накопленные данные о её эффективности и безопасности, экспертное сообщество приняло решение снять противопоказания для применения вакцины у беременных, – заявил министр во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.