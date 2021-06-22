В Москве всех пациентов с ОРВИ заставят соблюдать домашний режим

Столичный оперштаб сообщает, что за минувшие сутки в России было выявлено 23 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших составило 18 197 человек.

Наибольшее число новых случаев традиционно выявлено в трех регионах: Москва, Подмосковье, Петербург (6 893, 2 488, 1 671 соответственно).

Следом идет Нижегородская область (382 новых случая заражения), Воронежская область (334), Бурятия (325), Брянская область (321) и Крым (308).

В Москве на ИВЛ сейчас находятся 711 человек. Госпитализированы за минувшие сутки 1 719.

Также опершатаб сообщает, что всем болеющим ОРВИ в Москве и их сожителям будут делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР на COVID-19. Все случали респираторных заболеваний будут расцениваться в здравоохранении столицы как потенциальный ковид, всех носителей заболевания обязуют соблюдать домашний режим.