В московских поликлиниках резко исчезли бесплатные ПЦР-тесты

В большом числе московских поликлиник не осталось доступного времени для сдачи гражданами бесплатного ПЦР-теста, обратил внимание Sobesednik.ru. На это же жалуются пользователи соцсетей.

При попытке записаться на сдачу крови на антитела система выдает следующее сообщение: "К сожалению, ни у одного из врачей выбранной специализации нет доступного времени для записи. Пожалуйста, попробуйте воспользоваться сервисом позже. В случае необходимости срочной помощи — обратитесь к дежурному врачу вашей поликлиники".

По телефону единой справочной службы Москвы подтвердили, что сдать анализ в ближайшие дни не получится.

— В данный момент все время для записи на анализы занято, попробуйте записаться позднее, - посоветовали в службе.

Корреспондент Sobesednik.ru в пятницу утром попытался сдать платный тест на антитела в одной из клиник "Инвитро". Однако ему этого сделать не удалось - в учреждении была очередь из 20 человек. Сотрудники "Инвитро" сообщили, что тесты на антитела делаются в режиме живой очереди. Позднее стало известно, что лаборатории компании временно не будут проводить тесты на антитела к коронавирусу в связи с дефицитом реагентов.

В последние дни в России наблюдается резкий рост заболеваемости Covid-19, власти связывают это с проникновением в страну "индийского" штамма коронавируса. Так, в четверг суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с января составил 20 393 случая. Число умерших также увеличивается: за сутки от болезни в России умер 601 человек, это максимум летальных исходов с декабря 2020 года.