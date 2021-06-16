Простая логика: доктор биологических наук объяснил, почему вакцинам можно доверять

Вместе с ростом недоверия россиян к действиям властей во всем, что касается борьбы с распространением коронавирусной инфекции, растёт и недоверие к запущенной уже довольно давно кампании по массовой иммунизации населения.

Причём, если судить по комментариям граждан в социальных сетях и на новостных ресурсах, больше всего они недовольны агрессивными методами продвижения вакцин, запугиванием новой вспышкой заболевания, а также угрозами введения новых ограничений, которыми власти пытаются побудить граждан поставить спасительную прививку.

Вероятнее всего, именно это и стало причиной массового недоверия многих россиян к самим препаратам, призванным обеспечить им защиту от коронавируса. Многие, к примеру, до сих пор задаются вопросом о том, по какой причине в России до сих пор доступны только вакцины отечественного производства, которые не признаны Европейским союзом и поставляются в основном в страны третьего мира.

Усугубляют ситуацию и разного рода конспирологические слухи, вместе с ничем не подтверждёнными заявлениями отдельных паникёров о том, как часто болеют привившиеся люди. Разумеется, государству на этом фоне стоило бы организовать более мягкую, заметно более цивилизованную и понятную гражданам пропаганду вместе с качественной разъяснительной работой, а не рассказывать о новых локдаунах в случае, если вирус начнёт активно распространятся из-за того, что граждане игнорируют иммунизацию.