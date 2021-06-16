Вчера, в 18:16

Простая логика: доктор биологических наук объяснил, почему вакцинам можно доверять

По мнению профессора Алексея Потехина, большинство слухов об их неэффективности беспочвенны

Фото: Николай Гингазов/Global Look Press

Вместе с ростом недоверия россиян к действиям властей во всем, что касается борьбы с распространением коронавирусной инфекции, растёт и недоверие к запущенной уже довольно давно кампании по массовой иммунизации населения.

Причём, если судить по комментариям граждан в социальных сетях и на новостных ресурсах, больше всего они недовольны агрессивными методами продвижения вакцин, запугиванием новой вспышкой заболевания, а также угрозами введения новых ограничений, которыми власти пытаются побудить граждан поставить спасительную прививку.

Вероятнее всего, именно это и стало причиной массового недоверия многих россиян к самим препаратам, призванным обеспечить им защиту от коронавируса. Многие, к примеру, до сих пор задаются вопросом о том, по какой причине в России до сих пор доступны только вакцины отечественного производства, которые не признаны Европейским союзом и поставляются в основном в страны третьего мира.

Усугубляют ситуацию и разного рода конспирологические слухи, вместе с ничем не подтверждёнными заявлениями отдельных паникёров о том, как часто болеют привившиеся люди. Разумеется, государству на этом фоне стоило бы организовать более мягкую, заметно более цивилизованную и понятную гражданам пропаганду вместе с качественной разъяснительной работой, а не рассказывать о новых локдаунах в случае, если вирус начнёт активно распространятся из-за того, что граждане игнорируют иммунизацию.

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К примеру, как отмечает профессор кафедры микробиологии СПбГУ, доктор биологических наук Алексей Потехин, большинство слухов о неэффективности и, тем более, об опасности вакцин беспочвенны. По словам специалиста, производители этих препаратов никогда не стали бы рисковать своей репутацией, если бы в их прививках были бы выявлены тяжёлые побочные эффекты или недостаточная эффективность при защите от вируса.

– Разработчики вакцин постоянно отслеживают ситуацию, контролируют, что происходит после приёма препаратов, просто этих данных нет в свободном доступе, – заявил Потехин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

– У разработчиков на кону стоит их научная репутация, а не только деньги, вложенные в создание вакцин, а ещё честное имя компании. То есть, если у вакцин появляются серьёзные побочные эффекты, их сразу же снимают с производства, поскольку никто не станет подвергать людей риску.

Если говорить об осложнениях, да, они действительно могут быть, но они значительно ниже, чем осложнения после коронавируса. Тут всегда две чаши весов.

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К сожалению, отсутствует надёжная и достоверная коммуникация, в рамках которой обывателям могли бы объяснить, каким образом всё это работает, как вакцина защищает. Если же говорить об индийском штамме, то это было вполне ожидаемо. Когда в Индии ещё в конце марта была сильная вспышка, можно было понять, что уже к июню это будет по всему миру, в том числе в России.

Действительно, этот штамм стал первым случаем, когда коронавирус впервые за полтора года настолько резко изменил свои свойства, и он на самом деле немного уходит от тех вакцин, которые на данный момент существуют. Это не означает, что он полностью от них уходит, защищающая способность существующих вакцин где-то в полтора-два раза ниже против дельта-варианта.

На данный момент уровень защиты после второй прививки достигает примерно 70-75%. Это не означает, что человек вообще не заболеет, но он перенесёт заболевание легче и сможет избежать серьёзных последствий.
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