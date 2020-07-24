Врач рассказала, как получить справку о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Россияне, имеющие противопоказания к вакцинации от COVID-19, могут получить справку от любого врача при наличии оснований. Об этом рассказала главный терапевт Минздрава, директор медицинского цента терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, ее слова передает «Взгляд».

«Вообще противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного. Они все в инструкции сформулированы: это тяжелая аллергическая реакция или обострение, выраженное заболеванием, или у человека идет прием препаратов и лечение, связанное с воздействием на иммунитет», — рассказала терапевт и добавила, что противопоказаний на самом деле не много, самой главной опасностью является сама болезнь.

По словам Драпкиной, при наличии оснований выдать справку о противопоказаниях может любой врач, от терапевта до аллерголога.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что противопоказаний к прививке очень немного», — заключила главный терапевт Минздрава.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об обязательной вакцинации 60% служащих ряда сфер как частных, так и государственных услуг.