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Врач рассказала, как получить справку о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Имеющие противопоказания к вакцинации от COVID-19 граждане могут получить справку от любого врача при наличии оснований

Фото: Дмитрий Мальтера

Россияне, имеющие противопоказания к вакцинации от COVID-19, могут получить справку от любого врача при наличии оснований. Об этом рассказала главный терапевт Минздрава, директор медицинского цента терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, ее слова передает «Взгляд».  

«Вообще противопоказаний к прививке от коронавируса очень немного. Они все в инструкции сформулированы: это тяжелая аллергическая реакция или обострение, выраженное заболеванием, или у человека идет прием препаратов и лечение, связанное с воздействием на иммунитет», — рассказала терапевт и добавила, что противопоказаний на самом деле не много, самой главной опасностью является сама болезнь.

По словам Драпкиной, при наличии оснований выдать справку о противопоказаниях может любой врач, от терапевта до аллерголога. 

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что противопоказаний к прививке очень немного», — заключила главный терапевт Минздрава. 

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об обязательной вакцинации 60% служащих ряда сфер как частных, так и государственных услуг.

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