Сахмеев Владимир
Вчера, в 10:58

Без прививки можно отстранить: Минтруд разъяснил, когда работника можно оставить без зарплаты

Для этого в организации должен появится список вакцинации по эпидемиологическим показаниям

Фото: Global Look Press

Глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что сотрудник, у которого нет объективных причин для отказа от вакцинации, может быть отстранен от работы на занимаемой должности без сохранения заработной платы.

При этом должны быть эпидемиологические показания.

«Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», – цитирует Котякова оперштаб в утреннем сообщении.

Вместе с тем на сайте мэра сообщается, что в Москве продолжают фиксировать повторные заболевания коронавирусом, которые градоначальник Сергей Собянин связывает в с тем, что в столице сейчас подавляющее большинство новых случаев ковида связаны с индийским штаммом.

Ранее исследователи подтверждали, что индийский штамм более контагиозный, чем все выявленные до него.

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