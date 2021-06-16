Меньше мороженого и мяса, кофе – три чашки, пиву – нет: что можно и нельзя в жару

Я очень плохо переношу жаркую погоду. Подскажите, как изменить свой рацион, когда на улице +30, с пользой для организма и по возможности для похудения.

Анна, Электросталь.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, как пережить летнюю жару, на какие продукты стоит обратить внимание, а какие проигнорировать:

– Нужно больше пить зеленый и травяной чай, воду с лимоном или имбирем, прозрачные фруктовые и ягодные морсы без сахара, чистую воду. Это нужно для восполнения потери жидкости в организме. Мясо в жару есть нежелательно, его волокна тяжело перевариваются. Из белка я рекомендовал бы рыбу, яйца и кисломолочные продукты с невысокой жирностью – 10–15%. Ешьте больше овощей, фруктов, ягод и зелени. Сладостей (мороженое тоже считается. – Ред.) в любое время нужно есть меньше. Это провоспалительные продукты, с которыми связано повышение давления и воспалительные явления.

Пить кофе в жару можно, это полезный напиток, но не стоит им злоупотреблять: больше трех-четырех чашек в день – это плохо. Мне не очень нравится квас, он содержит сахар и раздражает желудок. В окрошке его можно заменить на нежирный кефир.

Холодные алкогольные напитки, включая пиво и сидр, нелучший способ охлаждения. Любой алкоголь, особенно в жару, повышает артериальное давление и нагрузку на сердце, а оно и так в такую погоду работает с перегрузкой. Это повышенный риск инфаркта или инсульта.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Что нельзя пить и есть в жару?».