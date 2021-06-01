"Зараза так и сыплется": россиян очень встревожил новый вирус в Китае

Первый случай передачи разновидности птичьего гриппа человеку выявлен в китайской провинции Цзянсу. Поднебесная в начале минувшего года уже изрядно подпортила свою репутацию, став страной, которую подозревают в причастности к созданию коронавируса, спровоцировавшего мировую пандемию, унесшую жизни миллионов людей.

К примеру, в США недавно заявили, что нашли доказательства искусственного создания Covid-19 в одной из китайских лабораторий. Да и среди простых обывателей шутки про жителей Поднебесной с их привычкой употреблять в пищу разного рода экзотику уже стали нормой.

Впрочем, похоже, что у Китая есть все шансы в ближайшем будущем существенно расширить перечень своих проблем. Теперь из-за птичьего гриппа H10N3. Не так давно в провинции Цзянсу был выявлен первый случай передачи этого вируса человеку. Такие данные приводятся в сообщении Госкомитета по вопросам здравоохранения.

Заболевшим стал 41-летний местный житель. У мужчины еще в конце апреля поднялась температура тела, появились и другие симптомы. Спустя 5 дней у мужчины ухудшилось состояние, а потому медики приняли решение о его госпитализации. После проведения секвенирования отобранных у пациента образцов было установлено, что мужчина заразился птичьим гриппом.

В сообщении китайского ведомства подчеркивается: анализ генома выявленного штамма демонстрирует его птичье происхождение. Кроме того, отмечается, что у этого вируса нет возможности «эффективно» передаваться людям.

На этой новости российские соцсети буквально взорвались реакцией, а многочисленные комментарии, которые оставляют пользователи, можно считать смесью ироничных шуток с обеспокоенностью по поводу того, что Китай все чаще становится источником опасных заболеваний.

Фото: Lui Siu Wai (Xinhua)/Global Look Press

Некоторые в шутку даже предполагают, что Великая китайская стена в свое время могла быть построена не китайцами, а представителями других народов, желавших отгородиться от Поднебесной. Звучат и другие версии.

«Предлагаю построить великую китайскую стену по периметру и не выпускать их оттуда».

«Какой умник там опять сырую птицу съел или еще чего там с ней сделал?».

«Природа мстит китайцам за то, что заполонили мир пластиковыми безделушками».

«Опять китаец летучую мышь сожрал что ли?».

«Кто-нибудь, повесьте уже табличку на выходе: товарищ, уходя из биолаборатории 4-го уровня, закрывай за собой двери».

«Наверное великую китайскую стену строили не китайцы а другие народы что бы огородить Китай».

«Игра престолов, новый сезон. Это когда-нибудь закончится?»

«Запад продолжает свою линию по уничтожению людей, а подставляют Китай»;

«Не пора ли китайцам построить саркофаг на всю страну».

«А я думаю, чего Китай разрешил иметь третьего ребёнка, вымрут значит многие».

«Жрут всякую гадость, потом мы в масках вынуждены ходить».

«Мировое сообщество, включая Россию, должны осудить Китай, требовать компенсации из-за коронавируса. Иначе от безнаказанности и вседозволенности они и дальше будут создавать и распространять всякие заразы».

«Зараза с Китая так и сыплется», – пишут пользователи.