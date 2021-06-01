Первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 обнаружили в Китае

Первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 обнаружили в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Уточняется, что первым зараженным в конце апреля стал 41-летний житель Чжэньцзяна. Мужчина обратился к врачу через несколько дней после того, как почувствовал жар, из-за ухудшения состояния, его госпитализировали.

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После получения материалов пациента 28 мая национальный центр по контролю и профилактике заболеваний проанализировал их и выявил, что мужчина заразился птичьим гриппом, который передается только между пернатыми.

Все люди, которые контактировали с инифицированным, находятся под наблюдением врачей. Других заболевших пока не выявлено.

Состояние пациента сейчас стабильное, он практически готов к выписке.

В мире до этого не было зарегистрировано ни одного случая заражения людей H10N3.