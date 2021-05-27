Минздрав протестирует граждан 50 регионов на ВИЧ и раздаст презервативы

1 июня из Санкт-Петербурга в тур по 50 регионам отравится мобильная бригада специалистов по предотвращению и борьбе с ВИЧ-инфекцией. Их гастрольный тур завершится 1 ноября в городе Хабаровске.

С собой в путь бригада медиков и соцработников берет с собой запас презервативов (чтобы раздавать участникам акции) и 30 тысяч экспресс-тестов, с помощью которых протестируют в каждом регионе жителей двух-трех городов.

Параллельно с тестирование специалисты будут проводит просветительские семинары для медицинских специалистов, а также родителей и учеников старшей школы.

Счетчик количества протестированных на ВИЧ в период акции «Экспедиция 2021» будет обновляться на официальной странице проекта минздрава «Профилактика ВИЧ/СПИДа в России».