Мясников назвал продукт необходимый переболевшим Covid-19 для восстановления

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил пользу омега-3 при реабилитации после коронавируса и рассказал о продуктах, в которых он содержится в эфире телеканала «Россия 1», его слова передает РИА Новости.

По словам Мясникова, омега-3 – это полиненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на здоровье человека, обладают противовоспалительным действием и помогают бороться с мерцательной аритмией.

Специалист рассказал, что эти микроэлементы содержатся в морской рыбе. «Речная тут не поможет» — считает врач.

Мясников также рассказал, что поскольку «неизвестно чем кормят искусственно выращенную рыбу», то при возможности лучше употреблять рыбу выловленную собственноручно.

Оптимальные выбор, по мнению доктора Мясникова, дикий лосось, потому что в нем содержится больше всего омега-3 и других питательных полезных веществ.

Ранее Доктор Мясников рассказал, что такое кризис среднего возраста и как его пережить. По словам врача, в науке не существует диагноза «кризис среднего возраста», но современная психология приравнивает это явление к депрессии. Часто он связан с переоценкой себя и окружающего мира, ощущением прожитой жизни, что может привести к серьезному психологическому упадку.

«Ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь, оказывается, прошла, все хорошее позади. А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал. И как же так?! Почему это не волновало тебя все предыдущее время – не известно», – рассказал Мясников.

Однако он уверен, что не нужно бояться этого периода и необходимо воспринимать его как «сигнал к атаке», потому что перед человеком открываются новые возможности, начинается самая интересная жизнь.