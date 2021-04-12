Доктор Мясников рассказал, как пережить кризис среднего возраста

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о влиянии кризиса среднего возраста на психику человекам и с помощью чего можно с ним справиться.

По словам врача, в науке не существует диагноза «кризис среднего возраста», но современная психология приравнивает это явление к депрессии. Часто он связан с переоценкой себя и окружающего мира, ощущением прожитой жизни, что может привести к серьезному психологическому упадку.

«Ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь, оказывается, прошла, все хорошее позади. А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал. И как же так?! Почему это не волновало тебя все предыдущее время – не известно», – рассказал Мясников.

Однако он уверен, что не нужно бояться этого периода и необходимо воспринимать его как «сигнал к атаке», потому что перед человеком открываются новые возможности, начинается самая интересная жизнь.

«Помните, что впереди у вас самая вкусная, самая активная часть жизни. Повторюсь за своим другом: каждое последующее десятилетие лучше предыдущего, только надо грамотно его прожить», – заключил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил об угрозе всплеска заболеваемости туберкулезом в России. Эксперт считает, что «за снижением медицинского внимания из-за COVID нас ждет волна – это 100%», при этом ситуация в России, по его мнению, хуже, чем в Европе и США. Мясников добавил, что такая ситуация происходит не только с туберкулезом, но и с другими заболеваниями, в том числе и с онкологией.