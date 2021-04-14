Врачи: За короткий прием доктор может назначить лекарство, но не убедить его принимать

Фармаколог и доцент норвежского университета OsloMet Юрий Алексеев на YouTube-канале терапевта Алексея Утина обсудили комплаентность пациентов (приверженность назначенном лечению).

Юрий Алексеев отмечает, что главные проблемы приверженности для всех стран примерно одинаковые. В первую очередь это боязнь побочных эффектов даже в случаях, если они не проявляются. Только на втором месте непосредственно непереносимость побочек от препаратов, когда такие случаются.

Отдельные эксперименты доказывают, что наибольшая часть пациентов не возвращаются за второй пачкой препарата в аптеку, а люди с пожизненной терапией не могут принять того, что им придется пить таблетки всегда, а не курсом.

«У русского человека есть ощущение, что таблетки — это значит, что молодость закончилась. Это какая отсечка в жизни. И он до последнего момента будет как бешеная кошка упираться лапами во все стены, только чтобы не начать пить таблетки», — объясняет доктор Утин.

Юрий Киселев отмечает, что те же самые люди, которые опасаются таблеток с их обильными инструкциями, охотно пьют БАДы в цветных упаковках. «Они говорят, — ну, куда мне: мне же только 40 лет, а не 60. Ну а для нас, людей с профессиональным образованием, очевидно, что никакой разницы в плане безопасности между этими вещами объективно нет. Более того, лекарства в плане изученности нами, гораздо более безопаснее, чем эти бесконечные добавки», — объясняет фармаколог.

Юрий Алексеев и Алексей Утин // Стоп-кадр YouTube

При этом оба эксперта признают, что наибольшей комплаентности можно было бы достичь, если бы врачи проходили дополнительное обучение по работе с вовлеченностью пациентов в терапию. Но даже этот навык невозможно реализовать в рамках приема врача, ограниченного стандартами здравоохранения. Сами доктора при этом часто расстраиваются из-за недисциплинированности пациентов.

Альтернативно Юрий Алексеев предлагает пациентам представлять, как употребляемый ими назначенный препарат проникает в их организм и «чинит» его изнутри.

Похожие практики применяются в психотерапевтическом направлении символдрамы. В частности, онкологическим больным психологи подробно объясняют, как изнутри выглядит действие назначенной им терапии. Предполагается, что это снимает тревожность пациентов и укрепляет приверженность лечению.