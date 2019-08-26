Из-за инфарктов и аварий до 2036 года мужчин в России будет меньше, чем женщин

Росстат подготовил прогноз о соотношении численности мужчин и женщин на территории России до 2036 года, сообщают «РИА Новости».

На сегодняшний день на тысячу мужчин в стране приходится 1154 женщины. Предполагается, что к 2036 году это соотношение изменится незначительно — до 1128 женщин на тысячу мужчин. Обратная пропорция сейчас наблюдается только на Чукотке, где на тысячу мужчин приходится 956 женщин.

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев отмечает, что изначально рождается примерно одинаковое число мальчиков и девочек, но ситуация меняется к возрасту 20–25 лет. К 60 годам соотношение мужчин и женщин равно 1:2. Это связано с более высокими рисками смертности для мужчин.

Ранее сообщалось, что мужчины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на десять лет раньше, чем женщины. Это первая причина смертности мужчин трудоспособного возраста в России, в 2017 году от нее умерло 102 тысячи мужчин. 86 900 мужчин в возрасте от 16 до 59 лет умерли в результате внешних причин (аварии, нападения, несчастные случаи), сообщала «Российская газета» со ссылкой на Росстат.

Ранее Институт демографии ВШЭ сообщал, что в 2017 году разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин сократился на десять лет по сравнению с 2003 годом (77,6 против 67,6 года, по оценкам Минздрава), но этот показатель все равно в два раза выше, чем в Европе.

В 2016 году Международный журнал экспериментального образования публиковал исследование, в котором утверждалось, что среди мужчин-кардиопациентов наблюдается значительно более низкая приверженность лечению, чем у женщин. Тема слабой заботы о своем здоровье неоднократно поднималась и на профилактическом ресурсе о кардиологических заболеваниях «Узнай свое сердце».

Зачастую мужчины доверяют контроль за своим лечением женам: в 2017 году было опубликовано исследование, согласно которому 60% мужчин молодого и среднего возраста игнорируют симптомы заболевания в предынфарктный период.