Алексей Венедиктов: разумеется, будет третья волна коронавируса

Начало массовой вакцинации населения большинства стран мира, относительно позитивная динамика по численности новых заболевших коронавирусом и даже частичное снятие ограничений во многих точках – в начале 2021 года наметились обнадеживающие тренды для человечества, переживающего одну из крупнейших пандемий в своей истории.

Столь же положительные тенденции установились и в России. К примеру, власти Москвы – самого густонаселенного, а оттого и наиболее «зараженного» города страны – получили поводы для смягчения или отмены некоторых карантинных мер. В некоторых регионах были отменены даже масочные режимы.

Начали озвучиваться осторожные прогнозы о том, что к лету Россия сможет объявить о победе над коварным вирусом и, пусть не зажить прежней жизнью, но хотя бы начать оправляться от болезненного удара и спровоцированного им кризиса.

Однако в последние недели ситуация в ряде стран снова становится угрожающей, а эксперты раз за разом, начинают робко говорить о возможном приближении третьей волны коронавируса. Отдельного внимания заслуживают показатели по смертности.

Не исключает наступления третьей волны COVID-19 и известный российский журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В студии «Эха» он отметил, что делает такие прогнозы, ориентируясь на статистические данные, с которыми ему приходится работать ежедневно.

– Я ведь слежу за статистикой, которая существует. Когда она попадает ко мне, я ее публикую, сущностную. Ну, мы видим плавный подъем по заболеваемости.

Сегодня же Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные о том, что за последнюю неделю показатели смертности от коронавируса возросли на 11%, и уже шестую неделю по миру идет подъем. Разумеется, третья волна будет.

Поэтому важно соблюдать все гигиенические меры, и тем, кто считает это для себя возможным, нужно вакцинироваться, чтобы, скажем так, уменьшить тяжесть течения болезни, – отметил Венедиктов.