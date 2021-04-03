Третья волна COVID-19: Турция, ФРГ, Украина. Когда ждать в РФ? Новости к утру 3 апреля

В Украине усугубляется ситуация с пандемией. Впервые с ее начала за сутки выявлено более 20 тысяч случаев заражения. Госпитализированы 5 тысяч человек, из которых 473 медработники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что страна находится в середине третьей волны пандемии коронавируса. Он призвал граждан приготовиться к жесткому локдауну. Так, с пятницы в Германии на улице с 21:00 до 5:00 нельзя будет находится вместе более чем двум людям.

Сейчас в Германии выявляется 100 случаев заболевания на 100 тысяч населения.

Максимум заражений за сутки выявлен и в Турции. У 42 тысяч человек подтвердился диагноз COVID-19, пишет ТАСС. При этом, согласно сводке местного Минздрава, умерли 179 человек.

«СберИндекс» с помощью математической модели высчитал, что к 15 апреля прирост суточной заболеваемости коронавирусом в России может вырасти до 15 тысяч. Предполагается, что прирост начнет ощущаться уже с 4 апреля и постепенно будет увеличиваться примерно на 570 человек к день.

Президент США Джо Байден отменил введенные Трампом санкции в отношении ряда сотрудников Международного уголовного суда, сообщает Госдеп. При этом в ведомстве отмечают, что не аннулируют претензии к МУС, и по-прежнему не согласны с решениями по делам Палестины и Афганистана, из-за которых были введены визовые ограничения для конкретных лиц.

Bloomberg констатирует постепенный выход России из экономической рецессии в свете решения властей не вводить новый карантинный режим. Сокращение ВВП в четвертом квартале составило 1,8%. Это в том числе объясняется стартом кампании по вакцинации и ростом цен на нефть.