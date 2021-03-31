Нарколог назвал самый вредный алкогольный напиток

Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев в интервью газете «Московская медицина» рассказал, что коктейли считаются самым опасным для здоровья алкогольным напитком. По словам Кубарева, огромное количество различных красителей, содержащиеся в коктейлях, а также несколько различных вкусовых добавок наносят наиболее ощутимый вред для организма.

Эксперт также отметил, что и пиво небезопасно для здоровья по той же причине – на большинстве предприятий напиток изготавливается из концентрата.

По мнению Кубарева, самыми безопасными алкогольными напитками можно считать те, которые производят путем естественного брожения виноградных соков. «Крепость вин не превышает 9-13 процентов, их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека», – отметил врач.

Ранее психиатр-нарколог Ивери Кизицкий назвал употребление спиртного чаще, чем раз в две недели, в любом количестве – алкоголизмом. По мнению врача, основной причиной алкоголизма среди мужчин и женщин является невроз. По его словам, в зоне риска в невротическом состоянии находятся 7 из 10 человек.

Дмитрий Каверин.