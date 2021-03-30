Нарколог раскрыл главную причину алкоголизма мужчин и женщин

По словам психиатра-нарколога Ивери Кизицкого, основной причиной алкоголизма среди мужчин и женщин является невроз. Об этом врач рассказал в интервью «Ленте.ру».

По словам Кизицкого, в зоне риска в невротическом состоянии находятся 7 из 10 человек.

Доктор объяснил, что в момент опьянения алкоголь снижает проявление невроза, но он и несет большую опасность.

«Я думаю, люди знают об этом, но не видят другого выхода. Нигде же не написано: «Давай лечить невроз профессионально — лекарствами, у врачей», – сказал нарколог.

По словам эксперта, алкоголизмом считается употребление спиртного чаще, чем раз в две недели, в любом количестве.

Врач также заявил: «Все, что вызывает стресс, заставляет компенсироваться, декомпенсироваться, и если стресс не ослабевает, приходится использовать алкоголь как антистрессовое вещество».

Кизицкий отметил, что зависимость не проходит за один день. У каждого это занимает разное время: у кого-то один год, у кого-то – десять. «Есть люди, существующие так более 20 лет, при этом они настолько адаптировались, что вредят только внутренним органам, но здоровье их так велико, что его хватает и на работу, и чтобы чувствовать себя хорошо», — пояснил он.

Кстати, врач опроверг представление о том, что алкоголизм — это болезнь бедных людей. «Страдают все подряд, подкашивает всех. У меня были люди, которые отдают за лечение несколько миллионов, а были те, которые еле собрали 30 тысяч», – подчеркнул Кизицкий.

Каверин Дмитрий.