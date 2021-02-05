Жертвы алкогольной зависимости живут на 25 лет меньше

Злоупотребления алкогольными напитками сокращают продолжительность жизни на 24-28 лет, как показало исследование.

Все мы хорошо знаем о вреде алкоголя, но есть немало людей, которые уверяют, что пьют в больших количествах и прекрасно себя чувствуют. К сожалению, им более всего грозит опасность длительных проблем со здоровьем, начиная от больного сердца и заканчивая проблемами с печенью. В целом, их продолжительность жизни ощутимо сокращается, как показало новое исследование.

Эксперты из Каролинского института в Швеции рассмотрели данные по более чем миллиону человек. Оказалось, что злоупотребление спиртными напитками приводит к сокращению ожидаемой продолжительности жизни даже не на годы, а на десятилетия. В целом, ученые проанализировали объём информации с 1987 по 2006 годы.

Госпитализированные с алкогольными расстройствами люди жили на четверть века меньше, чем их ровесники, которые алкоголем не увлекались. Связанные с употреблением психоактивных веществ расстройства повышали вероятность смерти от всех причин. Так, средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин, которых госпитализировали из-за злоупотреблений спиртными напитками, составляла 53 года. У женщин она поднималась до 58 лет. Отметим, что в Швеции ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин больше на 24 и 28 лет больше соответственно.