Bloomberg: Эксперты ВОЗ считают причиной появления коронавируса торговлю животными в Китае

Предположительно, одно из животных, продававшихся на рынке, стало промежуточным носителем. Так считают опрошенные агентством Bloomberg ученые, передает ТАСС.

Британский зоолог Питер Дасзак рассказал, что на рынке в Ухане продавали животных, которые могли заразиться новым коронавирусом от летучих мышей и передать его человеку.

Ожидается, что в предстоящее воскресенье выйдет доклад ВОЗ. В нем, по сведениям Bloomberg, будет приведена версия, согласно которой новый коронавирус может быть схож по происхождению с вирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). К людям он перешел через небольших млекопитающих – гималайских цивет, а к ним передался от изначальных носителей – летучих мышей. Все это могло произойти на рынке в Ухане.

Однако эти результаты не будут окончательными, и ученые продолжат работу над изучением новых данных о появлении коронавируса.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. В ходе визита им удалось посетить рынок «Хуанань», где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

В феврале на итоговой пресс-конференции эксперты заявили, что прорыва им достичь не удалось, однако они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса.

Ранее рассматривалась версия, по которой виноватыми в передаче коронавирусной инфекции человеку могли стать панголины, которых, как и летучих мышей, едят в Китае.

Каверин Дмитрий