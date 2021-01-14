Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань. Уже год их к расследованию ковида не допускали

В китайскую провинцию Ухань, которая стала первым очагом заражения коронавируса в мире, прилетели специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в своем Twitter сообщает телеканал CGTN.

Эксперты займутся в КНР расследованием происхождения COVID-19. Однако прежде их посадят на обязательный карантин.

Вирус был впервые официально зафиксирован ещё в декабре 2019 года. Участие ВОЗ в расследовании до сих пор — уже больше года — блокировалось властями Китая. Весной сообщалось, что официальный Пекин проводит свои изыскания на этот счет, однако присоединиться к ним специалистов из международной организации власти КНР тогда не пригласили.

В начале 2021 года власти Китая также помешали делегации ВОЗ въехать в страну. Тогда они объяснили это трудностями, которые связаны с подготовкой к их приему.

Существует ряд версий происхождения болезни. Например, уходящий президент США Дональд Трамп не раз говорил, что вирус имеет искусственное происхождение, а китайские власти скрывают информацию о нем. В Госдепартаменте США эту версию отрицают. Многие специалисты также утверждают, что нет оснований полагать, будто вирус выведен в лаборатории. При этом все чаще звучат предположения, что Китай был не первой страной, в которой возник вирус.